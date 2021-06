Rob Manfred aborda las críticas a la aplicación de sustancias extrañas

beisbol grandes ligas

La largamente rumoreada aplicación de la prohibición del uso de sustancias extranjeras por parte de Grandes Ligas entró en vigencia desde este lunes 21.

El proceso no estuvo exento de controversia, incluyendo un feo vaivén entre los Nacionales y los Filis cuando el mánager de Filadelfia, Joe Girardi, pidió a los árbitros examinar al abridor de Washington, Max Scherzer, por tercera vez en la noche tras notar que se tocaba el cabello. La inspección, como las dos primeras, no reveló ninguna sustancia ilícita.

Por su parte, el comisionado Rob Manfred habló en entrevistas separadas este miércoles, abordando los acontecimientos del martes y el futuro de la aplicación de las sustancias extrañas.

A pesar del incidente entre Filis y Nacionales, opinó que el proceso general de control "ha ido muy bien". Señaló que ningún lanzador de la MLB ha sido expulsado y sugirió que los controles entre entradas, en general, no han ralentizado el ritmo de los juegos. Aunque admitió que la escena en Filadelfia fue "menos que ideal", sugirió que la "gran mayoría" de las inspecciones se desarrollan sin incidentes.

Posición de Clayton Kershaw

A raíz de las sospechas infructuosas de Girardi con respecto a Scherzer, el as de los Dodgers sugirió que hubiera repercusiones (tal vez la pérdida de un desafío de repetición) para un mánager que pide revisión a un lanzador contrario que finalmente no se encuentra con sustancias ilícitas. Manfred no parece receptivo a tal plan, al menos en este momento.

"Los managers siempre han tenido el derecho de desafiar o pedir a los árbitros que inspeccionen a alguien por el uso de sustancias extrañas", dijo el Comisionado. "Tengo un gran respeto por dos aspectos de los managers: a) su comprensión de lo que ocurre en el campo y b) el buen juicio que tienen en términos de no crear espectáculos en el campo. En este momento, me siento cómodo con la regla tal y como está. Hemos hecho una observación, hemos apreciado la posibilidad de juego, y si de hecho se convierte en un problema, nos ocuparemos de ello". Indicó.

Igualmente, se opuso a la consideración de Scherzer que la aplicación de las sustancias extrañas son un cambio unidireccional, impulsado por la MLB.

"Sería incorrecto, descaradamente incorrecto, asumir que los jugadores y el sindicato no aportaron información sobre lo que estamos haciendo y tienen oportunidades adicionales para aportar información que no aprovecharon", dijo Manfred.

La autoridad máxima de la MLB señaló el memorándum sobre una potencial represión enviada a los clubes en los entrenamientos de primavera, así como el número de informes sobre la inminente aplicación de la ley en las semanas previas al anuncio, como prueba de que los jugadores fueron informados durante todo el proceso.

El comisionado también sugirió que se estaba viendo algunos resultados deseados. Aludió a la disminución de las tasas de rotación en toda la liga que se produjo poco después de que Grandes Ligas expresara su intención de tomar medidas contra el material pegajoso.

