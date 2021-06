El cuchillo de Márquez hunde la nave de Seattle (+VIDEOS)

Harold Capote Fernández | @batesbeisbol

Simplemente inmenso, así luce Germán Márquez en su apertura número 16 de esta temporada.

El derecho bolivarense domina a placer a la toletería de los Marineros que poco le pueden hacer mientras él estuvo en la lomita durante 8 capítulos completos, mismos en los que poncha a siete rivales permitiendo apenas 2 inatrapables, una carrera limpia y lo más importante, ninguna base por bolas.

Con esta gran labor disminuye a 3.99 su promedio de carreras limpias permitidas.

Del mismo modo, la ofensiva de los Rockies le ofrece un aceptable respaldo de 3 carreras, fabricadas en el segundo y cuarto tramos.

Con Charlie Blackmon embasado por boleto, Brendan Rogers dispara su cuarto vuelacercas del año, mientras en el tercero Trevor Story hacía lo propio por séptima ocasión.

Para terminar de asegurar la gran labor de su lanzador abridor, los de Colorado hacen dos más en la octava, con Story elevándose como protagonista al dar otro batazo de cuatro esquinas encontrando en circulación al venezolano Yonathan Daza.

Ante el parpadeo de Carlos Estévez, quien permite la segunda de Seattle, Daniel Bard se sube al morrito para colocar el candado y lograr su salvamento 10.

Márquez iguala su marca a 6-6. Por su parte Justus Sheffield cae derrotado (5-7) luego de que le anotaran 3 limpias en 4.1 innings que deja su ERA en 5.69.

Respecto a los criollos, Daza finaliza de 3-1 con boleto y anotada (.321); Elías Díaz de 4-0 con un ponche (.151).

