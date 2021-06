Gerrit Cole está orgulloso de Gleyber Torres y así lo demuestra (+FOTO)

Harold Capote Fernández | @batesbeisbol

El buen compañerismo es fundamental en los deportes y cualquier actividad humana de grupo; el Rey de los Deportes no escapa a esa realidad en la abrumadora mayoría de los casos.

En medio de una temporada difícil para los Yanquis, donde algunas de sus figuras han sido cuestionadas ha surgido una manifestación pública de apoyo.

Específicamente involucra al campocorto Gleyber Torres; en esta oportunidad la cuenta Twitter, Talkin´Yanks ha publicado una fotografía en la que Gerrit Cole posa con una pancarta del campocorto caraqueño como fondo de la imagen.

La respuesta de Gleyber no se hizo esperar, y en las historias de su cuenta Instagram publicó esta foto a modo de agradecimiento hacia su estelar compañero de equipo.

El venezolano durante este torneo ha recibido críticas fuertes por parte de un sector de la prensa de la ciudad de Nueva York, en la que inclusive surgió información hace unos días, de que la alta gerencia de los Mulos estaría considerando cambiarlo.

Aunque de manera pausada pero segura, Gleyber ha mostrado evidentes signos de mejoras en el aspecto ofensivo de su juego, sin embargo mantiene algunas dificultades en su desempeño defensivo.

Gerrit Cole took a selfie with a Gleyber Torres billboard today so there’s that pic.twitter.com/2OZgL2DH4T