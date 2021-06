El nombre de Germán Márquez toma fuerza en el Bronx

beisbol grandes ligas

Jueves 17| 1:03 pm





Gonzalo Urgelles R. / [email protected]

Durante las últimas semanas, se ha especulado bastante sobre la posibilidad de los Rockies de

Colorado se desprendan de algunas de sus piezas. En particular, el nombre de Germán Márquez ha

hecho mucho ruido, a pesar de que la novena de Denver se ha mostrado indispuesta ante este

panorama.

Todo indica que los rocosos solo estarían dispuestos a negociar por otro de sus abridores; se trata

del derecho, de 29 años de edad, Jon Gray quien tiene récord 4 y 6 en una docena de

presentaciones. Su porcentaje de carreras limpias está en 4.29.

En el caso del criollo, su juventud es una de las principales razones por las que la organización

contaría con él para su nuevo proyecto.

Sin embargo, ya se asoman posibles novenas que podrían intentar hacerse con los servicios de

Márquez. Dos de ellas serían del mismo circuito que Colorado; Cardenales de San Luis y Cachorros

de Chicago.

La tercera es probablemente la que más urgida de reforzarse esté; los Yanquis de Nueva York.

Aunque el pitcheo neoyorquino no es en este momento el punto más débil, pues es su ofensiva la

que vive momentos oscuros, un buen brazo sería bien recibido.

Sobre todo teniendo en cuenta la baja de Corey Kluber, que parece hacerse más larga de lo

previsto. Además, el hecho de que Jameson Taillon no ha sabido acoplarse a la Gran Manzana y

que recientemente Luis Severino sufrió una lesión inguinal, mientras ultimaba su rehabilitación

pos cirugía.

El quisqueyano trabajó por espacio de 1.2 innings antes de abandonar el juego. Su recta tocó las

99 millas por hora y promedió las 96 cuando surgieron las molestias físicas, que nuevamente

complican su regreso a las Grandes Ligas.

Márquez lleva marca de 2-2 con efectividad de 3.19 en sus últimas cinco aperturas, con grandes

presentaciones ante Mets y Atléticos. El derecho está en la tercera campaña de un contrato de

cinco y 43 millones de dólares que se vencerá después del 2023.