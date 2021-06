Situación de E-Rod preocupa y Cora pierde la paciencia

beisbol grandes ligas

Jueves 17| 12:40 pm





Gonzalo Urgelles R. / [email protected]

La preocupación en las oficinas del Fenway Park comienza a sentirse con fuerza, con respecto al

performance que viene exhibiendo el venezolano Eduardo Rodríguez en sus últimas

presentaciones; y es que ‘El Gualo’ no ha podido conocer la victoria desde el pasado 7 de mayo.

Tras hilar cuatro triunfos seguidos en sus primeras cuatro aperturas, el criollo se fue sin decisión

antes de lograr su quinto lauro; luego de esto tuvo una seguidilla de cuatro derrotas en fila y

cuatro juegos más sin decisión. De hecho, su última salida de calidad –ya lejana en el calendario–

fue el 25 de abril.

Además, para agravar el asunto, el valenciano solo ha superado las cinco entradas una vez en sus

últimas 5 aperturas, y solo lanzó 5.1 innings contra los Yanquis, el 5 de junio.

Tiene efectividad de 9.13 durante ese lapso. E-Rod ha permitido cuatro carreras o más en seis de

sus últimas siete aperturas.

Rodríguez ha permitido diez carreras limpias entre el 10 y el 15 de junio (dos aperturas), periodo

en el que trabajó un total de 8.2 capítulos.

“No me siento nada bien porque acabo de jugar cuatro entradas. Preferiría ir siete entradas sin

ponches que cuatro entradas con ocho ponches y permitir cuatro carreras. No me siento nada

bien con eso”, dijo el carabobeño luego de enfrentarse a Atlanta el martes.

"Tenía una ventaja de cinco carreras y luego pasó lo que pasó", dijo el mánager de Boston, Álex Cora. “Tenía la parte inferior de la alineación y no hizo el trabajo. Creo que desde el principio estableció su recta. Hizo un buen trabajo. Pero luego no pude ejecutar”.

Lo que más frustró a Cora fue que Rodríguez, quien llegó a la temporada como el as del personal,

tuvo otra actuación por debajo de la media cuando su efectividad aumentó a 6.21.

“Ha sido difícil, el último mes y medio, simplemente salir y dejar carreras e ir y venir todo el

tiempo”, dijo Rodríguez.