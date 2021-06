El Tigre Mayor conecta doble y llega a 5.001 bases alcanzadas (+VIDEO)

beisbol grandes ligas

Martes 15| 8:33 pm





Harold Capote Fernández | @batesbeisbol

En su primer turno de la noche el venezolano Miguel Cabrera acaba de ligar sencillo, conexión con la que remolca a su compañero Jonathan Schoop para poner en ventaja a los Tigres 1x0.

El batazo lo da en cuenta de dos bolas y un strike.

Con esta impulsada, el de Maracay suma 1754 de por vida, quedando a 14 del Big Papi, David Ortiz dueño del puesto vitalicio 22 con 1768.

Igualmente, Cabrerita se consolida en el segundo puesto entre jugadores activos, a 371 de Albert Pujols (2125), con una buena ventaja de 452 sobre Robinson Canó en el tercer puesto.

Al pararse en el plato durante la sexta entrada, Miggy despacha su doble 585, conexión con la que suma 5.001 bases alcanzadas en su carrera. El vigésimo segundo de la historia a 40 del inmortal Mel Ott.

Además ese batazo le permite igualar a Rafael Palmeiro en el puesto 20 en dobles.

Por su parte, Salvador Pérez está alineado como tercero y receptor. Lleva de 1-1.

It's another RBI for @MiguelCabrera as he drives in Jonathan Schoop for the game's first run! #DetroitRoots pic.twitter.com/ix1TrQqn6J

— Bally Sports Detroit (@BallySportsDET) June 16, 2021

With his double in the 6th inning, @MiguelCabrera now has 5,001 total bases in his career, becoming the 22nd player in MLB history to reach the 5,000 total base mark.

— Tigers PR (@DetroitTigersPR) June 16, 2021

Información en desarrollo…