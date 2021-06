El relevista Zack Britton fue activado por Yanquis

beisbol grandes ligas

Lunes 14| 1:44 pm





Gonzalo Urgelles R. / [email protected]

Los Yanquis de Nueva York tuvieron este fin de semana las buenas nuevas de que su preparador de juegos, el zurdo Zack Britton estaba listo para ser activado de la lista de lesionados, por primera vez desde que sufriera molestias en el codo durante la primavera.

Para hacerle un lugar dentro del roster activo, los neoyorquinos designaron para asignación al inicialista Mike Ford, por quien –en un caso similar al de Greg Bird hace unos años– la organización estuvo largo rato esperando una explosión que no terminó de llegar.

Sin embargo, no todas la noticias son buenas para unos Yanquis que no terminan de alzar el vuelo y cuyo panorama está en un gris oscuro pasando a negro; pues la principal figura ofensiva de los ‘Mulos’, el jardinero Aaron Judge no pudo ser alineado en el compromiso de ayer contra los Filis de Filadelfia, nuevamente por espasmos en su espalda.

Según Aaron Boone, el jugador sintió las molestias el sábado. “Pudo disputar el partido, pero esta mañana sintió molestias. Continuará recibiendo tratamiento durante el partido”, dijo el mánager de Nueva York.