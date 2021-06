Nuevamente deGroom se muestra inmenso (+VIDEO)

Harold Capote Fernández | @batesbeisbol

Definitivamente Jacob deGroom es el mejor lanzador del momento.

En su apertura de este viernes por la noche el lanzador de los Mets ha abanicado a ocho toleteros de los Padres de San Diego. Dos veces a Tommy Pham y Fernando Tatis Jr., una vez a Jake Cronenworth, Wil Myers, Ha Seong Kim y Blake Snell.

Hasta ahora no ha permitido anotaciones.

En la baja del quinto los metropolitanos pican adelante tras dobles seguidos de Kevin Pillar y Billy McKinney.

Mets 3 Padres 0 en el City Field, tras seis y media entradas.

Información en desarrollo…

These pitches just ain't fair. 😳



Eight Ks through 4 IP for deGrom. #LGM pic.twitter.com/A6nCLHCkN6