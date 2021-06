Nuevamente deGroom se muestra como el mejor del momento (+VIDEO)

Harold Capote Fernández | @batesbeisbol

Definitivamente Jacob deGroom es el mejor lanzador del momento.

En su apertura de este viernes por la noche el lanzador de los Mets una vez más luce muy por encima del resto del beisbol, esto al pasar por la guillotina a 10 toleteros de los Padres de San Diego. Dos veces a Tommy Pham, Fernando Tatis Jr. y Ha Seong Kim; una vez a Jake Cronenworth, Wil Myers, Blake Snell y Víctor Caratini.

En seis entradas completas de trabajo, el derecho solo permite un inatrapable no da boletos y disminuye su efectividad a 0.56, sumando así su sexto lauro de 2021 por dos caídas en 10 aperturas.

Su promedio de carreas limpias permitidas es el más bajo de cualquier lanzador en sus primeras 10 aperturas de una temporada desde que esta estadística se hizo oficial en ambas ligas en 1913, esto con un mínimo 50 innings lanzados.

Par engrandecer su obra, él mismo se encarga de producir las carreras que le aseguraran el triunfo.

Antes de eso, en la baja del quinto los metropolitanos pican adelante tras dobles seguidos de Kevin Pillar y Billy McKinney; posteriormente con McKinney en segunda y el venezolano José Peraza en la incial por pasaporte, deGroom liga inatrapable al jardín izquierdo impulsando dos que dejan la partida 3x0.

Por su parte, el ataque de los frailes solo es capaz de reaccionar cuando Jacob está fuera del montículo, y suman dos anotaciones en la séptima con el sexto cuadrangular de Cronenworth que acerca a 3x2.

A pesar de un peligroso conato de rebelión en la novena, Edwin Díaz mantiene la compostura concluye el duelo y obtiene el rescate.

These pitches just ain't fair. 😳



Eight Ks through 4 IP for deGrom. #LGM pic.twitter.com/A6nCLHCkN6