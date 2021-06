El brillo de Martín Pérez deja opacos a los Astros (+VIDEO)

Necesitados de una victoria se presentaron los Medias Rojas a su duelo de este jueves ante los Astros, y para ello imperativo era una apertura de calidad por parte de Martín Pérez; el venezolano no defrauda sino que además destaca con todas las de la ley.

En una de sus mejores presentaciones de 2021, el zurde maniata a la peligrosa toletería de Houston, que casi nada puede hacer ante él; durante 7.2 entradas no permite anotación alguno, cede un solo bolete, seis inatrapables y poncha a cuatro.

Con semejante actuación justo era que el ataque patirrojo correspondieran la calidad vista por su monticulista; eso precisamente ocurre en los madero de Christian Arroyo al volarse la barda en el segundo inning ante Jake Odorizzi (0-3), impulsando tres anotaciones que brindan más confianza en la loma a Pérez.

Asimismo, Xánder Bogaerts suma dos más a la causa del criollo, al sonar doble remolcador de dos en la séptima entrada a 5x0, inalcanzable para Houston.

Todo esto es lo fundamental para que el serpentinero nativo mejore su marca a 4-2 con efectividad de 3.09, mejorando además su palmarés personal ante los siderales; de por vida acumula 8-3 con 2.70 en promedio de carreras limpias permitidas, con 49 abanicados en 80 entradas.

De esta manera, el portugueseño frena en tres la cadena de derrotas de Boston.

Por su parte, José Altuve no tiene suerte en cuatro visitas al plato, ponchándose en una oportunidad ante su coterráneo. Deja su average en .296.

