Miguel Cabrera llegó a 400 dobles con Detroit (+VIDEOS)

Miguel Cabrera mantiene el ritmo lento, pero seguro esta temporada. Aunque los números y el rendimiento del criollo no son los que ni él ni Venezuela entera quisieran, el veterano sigue imponiendo nuevas marcas y topes en sus cifras personales como grandeliga.

Es cierto que –a duras penas– Miguel solo está bateando para .193 de promedio, sin embargo a estas alturas del partido eso quizás esté en un segundo plano, más aun teniendo en cuenta que los Tigres de Detroit tampoco es que estén al más alto nivel.

Luego de haber dado señales de un resurgir ofensivo, cuando logró una cadena de seis juegos con al menos un imparable –entre el 18 y el 25 de mayo–, el de Maracay cayó en un nuevo bache de cinco juegos sin conectar de hit, con una seguidilla de 19 turnos sin ligar.

No obstante, el primera base comenzó junio con buen pie desde el punto de vista ofensivo; dado que enfrentando a los Cerveceros de Milwaukee se fue de 4-2, con su segundo doble de la temporada y el 400 con el uniforme de los bengalíes, que también significó el número 583 de su carrera.

Cabrera se convirtió en el octavo jugador del equipo de Michigan en alcanzar las cuatro centenas de batazos de dos cojines; uniéndose así a Ty Cobb (664), Charlie Gehringer (574), Al Kaline (498), Harry Heilmann (497), Lou Whitaker (420), Alan Trammell (412), y Sam Crawford (402). Además, empató a Robin Yount en el puesto 21 en la lista de todos los tiempos.

‘Miggy’ se encuentra a 17 tubeyes de alcanzar otra cifra redonda en su exitosa carrera como ligamayorista, los 600 dobles. Mientras que con siete imparables más llegará a 2900 en su carrera.

El venezolano abandonó el juego contra los luposos en el sexto capítulo, luego de fallar con roletazo fuerte a la intermedia. AJ Hinch aseguró que el movimiento no fue por lesión, sino para darle descanso; sin embargo, el inicialista sintió molestias en la ingle.

Cifra1: 6 extrabases tiene Miguel Cabrera en lo que va de temporada

Cifra2: 76 corredores en circulación ha dejado el venezolano en 2021

.@MiguelCabrera becomes the eighth player in franchise history to hit 400 doubles!



AND he ties Robin Yount for 21st on the MLB all-time doubles leaderboard (583). pic.twitter.com/OqMYs6YQsr