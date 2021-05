Luzardo está listo para asumir un nuevo rol de relevista

beisbol grandes ligas

Frederlin Castro / @fr3djcd

El lanzador venezolano de los Atléticos de Oakland, Jesús Luzardo, dijo que está "listo" en su regreso de una fractura en la mano y aceptará el plan del equipo de utilizarlo inicialmente fuera del bullpen.

"Lo que el equipo necesite", dijo Luzardo ayer. "Ellos me dicen cuándo lanzar y yo lanzaré. No me importa si es de titular, si es de relevo, realmente no me importa. Mientras pueda ayudar al equipo a ganar de alguna manera, estoy aquí para hacerlo".

Los Atléticos activaron a Luzardo de la lista de lesionados ayer antes del último juego de la serie frente a los Angels y enviaron al relevista Jordan Weems a Triple-A Las Vegas. Luzardo había estado en la lista de lesionados desde el 2 de mayo debido a una fractura en el meñique izquierdo que sufrió cuando se golpeó la mano contra una mesa jugando un videojuego.

La lesión de Luzardo le permitió volver a entrenar después de una semana y lanzar sesiones de bullpen unos 10 días después. Hizo una aparición de rehabilitación en las ligas menores el jueves, enfrentando a cinco bateadores y lanzando 25 lanzamientos con Las Vegas.

"Salí ahí, sentí todos mis lanzamientos, todos tenían la acción que necesitaba que tuvieran", dijo Luzardo. "Y entonces me sentí lo suficientemente cómodo con eso".

Un rol de relevo no es del todo nuevo para Luzardo. Debutó a finales de 2019 como relevista con Oakland y lanzó bien en seis salidas, con una efectividad de 1.50 en 12 entradas.

"Me encanta ser titular, es algo que siempre me gustará hacer", dijo Luzardo. "Pero no está en mis manos, realmente. Así que si es una entrada, si son dos o tres o lo que decidan hacer conmigo, simplemente saldré y lo haré hasta que (el manager Bob Melvin) me diga que es suficiente."

Luzardo en seis salidas antes de su lesión, dejó 1-3 con efectividad de 5.79, 30 ponches y 12 boletos en 28 entradas.

En 15 salidas en MLB, tiene un efectividad de 4.54.