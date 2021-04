Tatis Jr. sigue con bate encendido y se apunta otro par de cuadrangulares

beisbol grandes ligas

Domingo 25| 8:03 am





El campocorto dominicano Fernando Tatis Jr., mantuvo su bate explosivo y por segundo día consecutivo pegó par de cuadrangulares, que le permitieron igualar marca histórica y ser el pelotero latinoamericano más destacado en la jornada del béisbol de las Grandes Ligas.



El abridor Trevor Bauer lanzó seis episodios completos y llevó a los Dodgers de Los Ángeles a una victoria por 5-4 sobre los Padres de San Diego, para quienes Tatis Jr. volvió a ser el "rey" del jonrón al pegar dos bambinazos que pusieron la pelota fuera del parque.



Tatis Jr. (6) lució de nuevo dominante desde la caja de bateo y por segundo día consecutivo hizo contacto potente con la bola que le dieron otro par de cuadrangulares.



El pelotero dominicano esta vez tuvo que enfrentar al abridor estelar Bauer, quien a pesar de los toletazos se acreditó el triunfo.



Tatis Jr., hizo sonar el bate en el primer episodio al mandar la pelota al otro lado de la barda izquierda con batazo de 383 pies, sin outs en la entrada.



En el sexto episodio Tatis Jr., volvió a enfrentar a Bauer, a quien nuevamente superó con otro vuelacercas, esta vez de 414 pies por lo alto de jardín central.



El dominicano realizó cinco viajes a la caja de bateo y tuvo contacto con la pelota en dos ocasiones, ambos jonrones, terminando con dos remolcadas y dos anotadas.



Al concluir el juego, Tatis Jr., de 22 años de edad, mejoró a ,226 su promedio con el tolete, llegó a seis jonrones y ocho carreras remolcadas en lo que va de la nueva temporada.



Tatis se convirtió en el primer jugador contrario en tener juegos de varios jonrones en noches consecutivas en el Dodger Stadium desde que lo logró el toletero de los Gigantes de San Francisco, Barry Bonds, en la temporada del 2002.



El abridor Brady Singer lanzó siete sólidas entradas y los Reales de Kansas City vencieron 2-1 a los Tigres de Detroit, para quienes el parador en corto puertorriqueño Willi Castro celebró su cumpleaños com batazo de cuatro esquinas.



Castro (1) sacó la pelota por todo lo alto del jardín derecho, en el quinto episodio, sin corredores por delante, en respuesta a los lanzamientos de Singer y de esa manera pudo celebrar por todo lo alto su cumpleaños número 24.



Otro campocorto boricua, Carlos Correa, se encargó de iniciar lluvia de jonrones de su equipo de los Astros de Houston que apalearon 16-2 a los Angelinos de Los Ángeles,



En el primer episodio Correa (4) quiso empezar el castigo al conectar batazo de cuatro esquinas sin corredores por delante.



El boricua mandó volar 119 metros la pelota por todo lo alto del jardín izquierdo al encontrar los lanzamientos del abridor Griffin Canning, cuando el lanzador no sacaba ni un out del episodio.



El segunda base Alex Bregman (3) y el guardabosques Kyle Tucker (5) también pegaron sendos jonrones para la novena tejana.



Por los Angelinos, el primera base dominicano Albert Pujols (4) mandó al pelota a la calle en el segundo episodio, al castigar al relevista Kent Emanuel, sin corredores en los senderos.



El dominicano cazó a Emanuel, que hizo historia al trabajar ocho entradas y dos tercios, y le botó la pelota 119 metros por todo lo alto del jardín izquierdo.



El segunda base venezolano Rougned Odor llegó a tres jonrones al conectar de cuatro esquinas para los Yanquis de Nueva York, que vencieron 2-1 a los Indios de Cleveland.



Odor (3) castigó a Bieber en el quinto episodio con toletazo de cuatro esquinas.



El pelotero criollo hizo volar la pelota sobre la barda entre los jardines derecho y central, sin compañeros en los senderos, cuando restaba sólo un out para concluir el episodio.



Su compatriota, el bateador emergente Manny Piña, conectó cuadrangular de dos carreras y rompió el empate y los Cerveceros de Milwaukee ganaron 4-3 a los Cachorros de Chicago.



Piña (2) bateó de vuelta completa en el séptimo episodio llevando a un corredor por delante.



El venezolano castigó los lanzamientos del relevo Andrew Chafin con toletazo de vuelta completa que la pelota a 118 metros sobre la barda del jardín izquierdo, y empujó a la registradora al segunda base Kolten Wong con la anotación que selló el triunfo.EFE