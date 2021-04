Frazier puso el bate ganador y Evans la defensa en triunfo de Piratas

beisbol grandes ligas

Viernes 23| 6:02 am





El jardinero izquierdo Phillip Evans evitó que una pelota bateada por el también guardabosques, el novato Akil Baddoo, se fuera al otro lado de la cerca en la séptima entrada y ayudó a que los Piratas de Pittsburgh saliesen de un problema antes de imponerse por 4-2 a los Tigres de Detroit.



En el octavo episodio, el primera base Colin Moran y el antesalista dominicano Erik González, que se fue de 4-2 con dos remolcadas, batearon sendos sencillos productores, con dos outs en la entrada para los Piratas.



Con la pizarra empatada a 2, Baddoo estuvo cerca de dar la ventaja a los Tigres, pero Evans se estiró por arriba de la valla y la bola rebotó en su guante hacia el campo. Baddoo terminó con un doble y no llegó a home posteriormente.



Con hombres en primera y tercera y un out, el relevista Sam Howard (2-1) ingresó y retiró al bateador designado Robbie Grossman y al segunda base boricua Willi Castro con elevados.



El segunda base Adam Frazier conectó tres imparables para los Piratas, incluyendo un sencillo con un out frente al dominicano José Cisnero en la octava entrada.



Frazier avanzó con un wild pitch y anotó con un sencillo de Moran frente al dominicano Gregory Soto, para dar a Pittsburgh la ventaja que sería luego la buena y definitiva.



El cerrador dominicano Richard Rodríguez lanzó una novena perfecta para su tercer salvamento, condenando a los Tigres a su sexta derrota en siete partidos. / EFE