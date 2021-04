Mets vencen a Marlins gracias a polémico pelotazo

beisbol grandes ligas

Jueves 8| 9:00 pm





NEYW YORK. Los Mets de Nueva York fueron acreditados con la carrera de la victoria mediante un polémico pelotazo al vencer el jueves 3-2 a los Marlins de Miami al jugar con público presente en el Citi Field por primera vez en 557 días.

En el día que cumplió 29 años, Jeff McNeil empató el juego al sacudir un jonrón solitario en la parte baja del noveno. Luego que Nueva York congestionó las bases con un out, Michael Conforto pareció mover el protector de su codo derecho lo suficientemente cerca de la zona de strike para ser rozado por un lanzamiento rompiente en cuenta de 1-2 del cerrador Anthony Bass.

El umpire del plato Ron Kulpa, a la vez el responsable del grupo de árbitros, dictaminó que Conforto fue golpeado por el lanzamiento y el bateador se enfiló hacia la primera base mientras Luis Guillorme anotaba la carrera que dio rienda al festejo de los Mets.

Los jugadores de los Marlins Don Mattingly argumentaron con Kulpa antes que se apelara a una revisión de la jugada. La revisión tardó 58 juegos, ratificándose la decisión.

Según las reglas, si un bateador es alcanzado por un lanzamiento en la zona de strike, el pitcheo debe ser cantado como strike.

Se puede emplear la revisión para constatar que un pitcheo golpeó a un bateador, pero si la pelota impactó al bateador dentro o fuera de la zona de strike es una decisión que queda bajo criterio del umpire y no a la revisión de video.

Mattingly señaló que los umpires le explicaron que la pelota que golpeó a Conforto estaba en la zona de strike no podía ser objeto de una revisión — sólo para determinar que Conforto fue blanco de un pelotazo.

La explicación oficial del supervisor de repeticiones en Manhattan fue así: “Después de observar todos los ángulos relevantes, la revisión determinó definitivamente que la pelota golpeó al bateador. Se confirma la decisión, fue un pelotazo”.

“Una victoria es una victoria. Se acabó, pero me gustaría usar el bate la próxima vez”, dijo Conforto.

El puertorriqueño Edwin Díaz (1-0) se apuntó el triunfo al sacar un inning sin permitir hits, en su primera actuación de la temporada.

Bass (0-2) ha malogrado sus dos oportunidades de salvamento con los Marlins (1-6), cargando con la derrota en ambos juegos.

McNeil jonroneó al abrir el noveno, depositando un ofrecimiento en cuenta de 3-1 al segundo nivel de las gradas del bosque derecho.

Por los Marlins, los venezolanos Jesús Aguilar de 4-1, una impulsada; y Miguel Rojas de 4-0. El dominicano Starling Marte de 3-0.

Por los Mets, el puertorriqueño Francisco Lindor de 3-1, una anotada. El dominicano Jonathan Villar de 4-0. 1 for 5; New York 0 for 6. AP