Mookie Betts con el jersey más vendido

No se debe menospreciar a Hernández, pero sus estadísticas no sugieren que deba tener la novena camiseta más popular del béisbol. Bateó para .240 con 68 jonrones, además de aportar una valiosa versatilidad defensiva a lo largo de seis temporadas con los Dodgers de Los Ángeles, actuales campeones de la Serie Mundial. Pero su posición refleja más el carisma y las travesuras que le permitieron convertirse en uno de los jugadores más queridos en Los Ángeles.

Y parece que el puertorriqueño de 29 años ha despertado interés en Boston tras firmar por 14 millones y dos años durante el invierno. Su acumulado de camisetas vendidas incluye tanto las de los Medias Rojas como las de los Dodgers.

Which jersey will you be repping this year? pic.twitter.com/82Rtzvl3aA