Adrianza se la pone difícil a Bravos de Atlanta

CARACAS. A falta de menos de una semana para el opening day de las Grandes Ligas, hay venezolanos que tratan de asegurar su participación en el estreno de la temporada, bien sea con la novena que le ha dado la oportunidad, o la que pueda convencerse de obtener sus servicios. Uno de ellos es Ehire Adrianza, utility con experiencia, el cual está encendido en la actual primavera.

El nativo de Guarenas ha sabido aprovechar un espacio que le abrió Bravos de Atlanta en su pretemporada para demostrar que puede ser una opción de cara a la campaña 2021, pero el reloj de arena se agota y hasta este sábado hay plazo para avisarle si queda o no en el róster del equipo.

"No me han dicho nada, tengo una cláusula en mi contrato en la que el 27 de marzo me tienen que decir sí estoy en el equipo o no. Son cosas que se me escapan de la mano", contó el pelotero de 31 años en conversación exclusiva con el Diario Meridiano.

De todos modos, no ha guardado su agradecimiento a los de Georgia. "Este es un nuevo reto para mí, nuevos compañeros, equipos, coaches y desde el primer día me han recibido con los brazos abiertos, he aprendido de los jóvenes, también de los que tienen más experiencia y han sido unas tres semanas y media bastantes productivas".

Su average al iniciar la jornada de ayer era de .414, con dos cuadrangulares, diez remolcadas y seis anotadas. Ha pegado 12 imparables, con cuatro dobles, .528 en promedio de embasado y solo recibió cuatro ponches, con seis boletos, todo en 18 encuentros.

Adrianza viene de cuatro zafras en la Liga Americana, con un elenco competitivo como Mellizos de Minnesota. Pero retornó a la Nacional, en la que consiguió su único anillo de Serie Mundial, al integrar el plantel de Gigantes de San Francisco.

Pero ahora el rol de él ha cambiado, pasando de ser un elemento de profundidad a uno que brinda sus conocimientos al resto de compañeros. "Hay demasiado talento en el equipo, todos los que estamos peleando el puesto de utility estamos jugando bien y hay que terminar fuerte (...) Hay demasiados jugadores jóvenes, (Ronald) Acuña Jr., (Cristian) Pache, Ozzie Albies, un grupo bastante joven de lanzadores y el mayor aporte ha sido mi experiencia, cualquier cosa, pregunta o duda que ellos han tenido he tratado de darle la mejor respuesta".

Abundó en que la "tribu" tiene talentos "fuera de nivel", y considera a la comunicación como parte esencial en el éxito de la novena a lo largo del campeonato.

Un súper compañero. En ocho años de servicios en las mayores, el mirandino nunca se había topado con el "abusador", quizás en la actualidad uno de los mejores representantes de la tierra de Miguel Cabrera en MLB, por lo que ha disfrutado de compartir con su compañero de ficha en Tiburones de La Guaira en la LVBP.

"No conocía a Acuña Jr. personalmente, solo lo veía por televisión cuando sale prácticamente todos los días. En mi experiencia que tengo de todos estos años en Grandes Ligas nunca he visto un talento como el de Ronald Acuña", soltó el infielder.

Para él, el jardinero oriundo de La Guaira será el próximo ganador del premio al Más Valioso que proviene de nuestro país, y probablemente se adjudicará el 40-40, es decir, 40 estacazos y 40 bases robadas. “Está fuera de nivel, sinceramente, lo único que tiene que hacer es mantenerse saludable”, matizó.

Finalmente, Adrianza culminó la conversación mostrando su malestar por no haber jugado en la pelota criolla durante la pasada campaña, incluso ya estando en el país. Sin embargo, su no participación no fue impedimento para no estar en forma de cara al nuevo certamen en Estados Unidos.

“No he jugado en Venezuela desde hace cinco años ya, desde 2016 y eso no tiene nada que ver si juegas en invierno o no. La preparación que he llevado en los últimos años es la que me ha mantenido en Grandes Ligas”, concluyó.

1,5 millones a la vista. El criollo opta por una paga de siete cifras si termina de ser confirmado dentro del equipo grande Bravos de Atlanta, los cuales parecieran ser “una ganga” por el rendimiento del pelotero en el Spring Trainning. Es similar a su salario de la campaña pasada, cuando ganó 1,6 con en Minnesota, siendo el tope de su carrera de ocho zafras en MLB. En agosto cumplirá 32 años, por lo que estaría superando el mayor auge de su vida peloteril, por lo que conseguir mayores ingresos pudiera ser complicado.

Cifras: .272 es el mayor promedio de bateo en sus ocho temporadas en MLB, alcanzado durante el certamen de 2019. / 8 son las posiciones que ha defendido Adrianza en la Gran Carpa, siendo el campocorto, la tercera y segunda base las que más ha concurrido