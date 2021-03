E-Rod se siente mejor para su primer Opening Day

beisbol grandes ligas

Con el inicio de la MLB cerca, el entrenador de lanzadores de los Medias Rojas de Boston, Dave Bush, habló sobre el estado de E-Rod para el Opening Day y el progreso del as Chris Sale, que está en el camino de regreso de la cirugía Tommy John.

"Lo está haciendo bien. Él está lanzando, no todos los días en este momento, pero en un programa de lanzamiento, trabajando para conseguir en el montículo", dijo Bush. "No sé cuál será la fecha. Pero está avanzando a buen ritmo en este momento.

Marcha sobre ruedas. Con Sale fuera, Eduardo Rodríguez es el lanzador elegido para el juego inaugural por primera vez en su carrera. Pero hubo algunas banderas rojas cuando Rodríguez lanzó sólo dos entradas en su más reciente apertura y tuvo que terminar el día con dos entradas simuladas en el bullpen.

Sin embargo, Bush se hizo eco de los comentarios del mánager Alex Cora y no cree que haya que preocuparse por Rodríguez, quien se perdió toda la temporada pasada por una miocarditis.

"Se ha sentido mejor", dijo Bush. "Los entrenamientos de primavera son éxito o fracaso. Hay altibajos para todos. Afortunadamente, estos juegos no cuentan ahora, así que tenemos la flexibilidad de sacar a los chicos, dejarlos un poco más o menos de lo que normalmente haríamos. El otro día no se sentía muy bien. Eso es parte del entrenamiento de primavera. Está en una situación un poco diferente porque no lanzó en absoluto el año pasado".