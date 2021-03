Dusty Baker piensa en Carlos Correa como primer bate de Astros

beisbol grandes ligas

Viernes 12| 9:04 am





El campocorto puertorriqueño Carlos Correa dentro de los Astros de Houston ha adquirido esta temporada una mayor importancia en el apartado ofensivo con la marcha del jardinero George Springer a los Azulejos de Toronto como agente libre.



El manejador de los Astros, Dusty Baker, así lo ha reconocido desde que se iniciaron los campos de entrenamiento de primavera y trabaja con la opción de poner a Correa como primer bate en la formación a la hora de iniciar la ofensiva.



Baker reconoció esta semana que Correa y el jardinero central Myles Straw eran los principales candidatos para ser primer bate, después que el puesto quedó vacante tras la marcha de Springer.



Correa fue el primer bate el miércoles por Houston contra los Marlins de Miami.



El toletero boricua bateó de 3-3 con par de imparables dentro del cuadro y un sencillo productor para elevar su promedio en la Liga de la Toronja a .333.



Mientras que Straw, que salió octavo en el orden de bateo, tuvo de 3-1.



Correa, de 26 años, ha bateado en la parte gruesa de la alineación de los Astros durante gran parte de su carrera profesional -principalmente de tercero o cuarto-, pero podría brindarle explosividad a la parte alta de la novena como lo hizo Springer.



No obstante, Correa no ha encabezado la alineación en su tiempo en las Mayores.



Mientras que Straw, quien probablemente sustituiría a Springer en el jardín central, no tiene tanto poder, pero es uno de los jugadores más veloces en todo el béisbol.



Si se embasa con consistencia, podría ser un arma en la parte alta de la alineación de los Astros que le daría grandes alegrías al equipo de Houston que milita en la Liga Americana.



"Veremos cuáles son los resultados", comentó Baker. "¿Iremos con algo como George Springer o iremos con velocidad?. Todavía está por determinarse. Intentaré ambas cosas para ver cómo se ve la alineación titular. La partida de George dejó un gran hueco".

EFE