Yusmeiro Petit: el arma secreta de Bob Melvin

Si alguien es querido dentro de la organización de los Atléticos de Oakland, ese es el venezolano Yusmeiro Petit; y es que el lanzador ha sido un auténtico caballo de batallas para el relevo de Bob Melvin. En una temporada baja en la que se repartieron acuerdos récord, los Atléticos trajeron de vuelta a Petit en un acuerdo de un año y 2.55 millones de dólares.

Desde 2017, el criollo es líder entre los relevistas de toda la ‘Gran Carpa’ en entradas lanzadas, con 285; además, en ese periodo tiene una efectividad respetable de 2.78 y 0.94 de whip.

Resulta casi insólito que en un momento en que el beisbol parece hecho a la medida para lanzadores que coloquen los radares sobre las 100 millas por hora, sea un veterano que apenas roza las 90 el relevista más utilizado de Las Mayores y que además haga el trabajo.

"Recibí un montón de mensajes de texto de los muchachos cuando lo contratamos. Desde que llegó al campamento, todos han tenido una sonrisa en la cara porque saben que recuperamos a Yusey", sentenció Melvin sobre Petit.

Asimismo, Yusmeiro es respetado y admirado dentro de la organización, sobre todo por otros lanzadores; tanto así que es visto casi como un instructor más de pitcheo.

"Yus es uno de los lanzadores mejor preparados que he visto", dijo Scott Emerson, pitching coach del equipo. "Lidera con el ejemplo y es divertido verlo ser el líder".

Para Petit, estar en Oakland es como estar en casa y eso fue determinante a la hora de decidir.

"Me dije a mí mismo que si se trataba de conseguir el mismo contrato con otro equipo, preferiría quedarme", dijo Petit. “No quería experimentar con otra organización y no saber cómo me sentiría. Me siento cómodo aquí. Me siento en casa”.

Cifra1: 1.16 es el whip de Petit en su carrera de trece temporadas como grandeliga

Cifra2: 2.55 millones de dólares ganará el zuliano en 2021 con los Atléticos