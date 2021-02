Royals apuesta a su pitcheo para tener opciones

Gabriel Sayago / [email protected]

Kansas City entra a la siguiente temporada esperando competir por el primer puesto de la División Central de la Liga Americana. El pitcheo es el fuerte de la división y también es la fuerza de las opciones de los Reales, sin embargo, es probable que los grandes nombres en proceso como Asa Lacy, Daniel Lynch y Jackson Kowar, no tengan un impacto inmediato en 2021.

El equipo cuenta con una rotación sólida, dominada por zurdos y respaldada por un bullpen potente. La alineación del coach Mike Matheny tiene velocidad y juega defensa de calidad, pero el banco es pequeño en cuanto a la cantidad de jugadores utilizables.

Cabe destacar que, por segunda vez en cuatro temporadas, los Reales obtuvieron en 2020 el Jugador Regreso del Año de la Liga Americana, el receptor venezolano Salvador Pérez.

