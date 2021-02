Eduardo Rodríguez podría abrir el Juego Inaugural de la temporada

beisbol grandes ligas

Gonzalo Urgelles R.

Este martes en la mañana hubo cierto movimiento en torno al morrito del Campo 1 en Jet Blue Park, donde los Medias Rojas de Boston se preparan para enfrentar la temporada 2021 de Grandes Ligas; lanzadores, técnicos y directivos se agruparon para ver la exhibición del venezolano Eduardo Rodríguez.

Era la primera vez que el zurdo se subía al montículo en los entrenamientos primaverales. Vale recordar que el criollo se perdió la temporada 2020 por problemas de salud, pues padeció una miocarditis.

No obstante, el lanzador cumplió sin dificultades, enfrentó a algunos compañeros en práctica de bateo. El mánager, Álex Cora afirmó que el valenciano dejó buenas sensaciones “Lo de siempre. Bajo control. Sin esforzarse demasiado con la pelota, como solía hacerlo. Para un tipo que no compitió y no lanzó el año pasado, se ve muy similar a lo que vimos en 2019”.

“Él creció y es uno de los líderes del equipo. Va a ser uno de esos líderes silenciosos. Es un gran compañero y se está convirtiendo en uno de esos tipos que la gente admira”, puntualizó Cora.

En 2019, Rodríguez se apuntó 19 victorias y cargó con tres reveses, para dejar efectividad de 3.81. Asimismo, en 203.1 entradas de labor, el patirrojo recetó a 213 bateadores y su whip se ubicó en 1.33.