Asdrúbal Cabrera firma por un año con Arizona

Los Cascabeles de Arizona hicieron oficial la contratación del venezolano Asdrúbal Cabrera. El acuerdo es por un año, a razón de 1.75 millones de dólares; asimismo, recibirá 1.05 millones por incentivos.

El ya veterano infielder puede contribuir con su versatilidad y polivalencia con el guante, pues tiene capacidad para defender las cuatro posiciones del diamante. Los D-Backs le hicieron espacio en el roster enviando al dominicano Luis Frías a la lista de incapacitados.

Según informes, el –también– dominicano Ketel Marte irá completando una posible transición hacia los jardines, específicamente cubriendo las praderas centrales, razón que podría abrirle claras posibilidades al criollo entre los jugadores de cuadro.

El de Arizona será el séptimo uniforme que utilice el oriundo de Puerto La Cruz en la Gran Carpa.

Just in time. 😉



Official: The #Dbacks agree to terms with infielder Asdrúbal Cabrera on a 1-year contract. #RattleOn pic.twitter.com/9gQlqakPch