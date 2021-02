Desmond no jugará por segundo año consecutivo en el campeonato

beisbol grandes ligas

Ian Desmond, jardinero de los Rockies de Colorado, afirmó este domingo que optará por no jugar en una segunda temporada consecutiva de béisbol.



"Por ahora, he decidido excluirme de la temporada 2021", escribió Desmond en una historia de Instagram.



"Mi deseo de estar con mi familia es mayor que mi deseo de volver a jugar béisbol en estas circunstancias. Voy a seguir entrenando y ver cómo se desarrollan las cosas", dijo.



Desmond ha dejado de percibir un total combinado de 13,56 millones en las últimas dos temporadas; le debían ocho millones este año y estaba previsto que ganara 5.56 millones de su salario prorrateado de 15 millones la temporada pasada.



Los Rockies tienen una opción de 15 millones sobre Desmond para la próxima temporada con una compra de dos millones.



Desmond, de 35 años de edad, bateó para .255 con 20 jonrones en 140 juegos en 2019.



"Se lo he dicho a mis compañeros de equipo, así como al cuerpo técnico y la oficina principal, y todos han sido extremadamente comprensivos y me han apoyado", decía la publicación de Desmond.



Agregó: "No deseo nada más que lo mejor para toda la organización de los Rockies y les he hecho saber que estoy dispuesto a hacer todo lo posible para ayudarlos desde lejos".



Desmond dijo que durante los últimos meses "ha tenido conversaciones difíciles. He hecho muchas preguntas y he pensado mucho". Eso lo ayudó a tomar su decisión de no participar.



Fue mucho más claro el año pasado al explicar su decisión de excluirse de la temporada 2020.



Además de la pandemia de covid-19 en curso, Desmond, mencionó una serie de problemas dentro del béisbol, incluido el sexismo, la homofobia y las preocupaciones socioeconómicas, así como el ajuste de cuentas racial que surgió después de la muerte de George Floyd mientras estaba bajo custodia policial en Minneapolis, que provocó protestas prácticamente en todo el mundo.

