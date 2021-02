Strasburg empeora de sus problemas de muñeca

beisbol grandes ligas

Domingo 21| 5:31 pm





FLORIDA. El problema de nervios en la muñeca de Stephen Strasburg que terminó su temporada 2020 después de cinco entradas se agravaba cada vez que lanzaba una pelota de béisbol, dijo el domingo, y "básicamente pasaría de entumecimiento en mi pulgar a entumecimiento en toda mi mano".

En declaraciones a los periodistas por primera vez desde antes de que lo cerraran en agosto, el as de los Nacionales de Washington dijo que el problema desapareció inmediatamente después de la cirugía del túnel carpiano de 15 minutos.

El Jugador Más Valioso de la Serie Mundial 2019 comenzó a prepararse para esta temporada mucho antes de lo habitual, haciendo una captura ligera el 1 de noviembre en lugar de mediados de diciembre, y lanzando bullpens a principios de enero en lugar de a finales de mes.

"En cuanto a la resistencia, la resistencia, siento que estoy mucho más avanzado de lo que he estado en años anteriores", explicó el abridor derecho. "Quería darme algo de tiempo extra para trabajar en algunas cosas mecánicas y estar listo para comenzar el primer día".

Eso era: el jugador de 32 años estaba lanzando desde un montículo junto a sus compañeros de equipo durante el entrenamiento del viernes.

“Es uno de nuestros caballos de batalla. Y no verlo ahí fuera fue difícil. Pero para mí, si alguna vez se lastimara y arreglara un problema, el año pasado habría sido el momento ”, dijo el manager Dave Martínez. "Me alegro de que lo haya arreglado y me alegro de que se sienta genial".

Strasburg dijo que la naturaleza de comienzo y fin del calendario afectado por la pandemia del año pasado (el entrenamiento de primavera se detuvo en marzo, luego los equipos reanudaron los preparativos en julio) fue difícil para su brazo.

Hubo un período de incertidumbre sobre cuándo comenzaría el llamado "campamento de verano", por lo que Strasburg se lanzaría a una red para tratar de estar listo.

Fue cuando las cosas se recuperaron cuando apareció por primera vez el entumecimiento.

Si hubiera sabido que iba a comenzar cuando lo hizo, definitivamente no habría tomado una pelota de béisbol por algún tiempo ”, dijo. “Terminó lastimándome más que ayudándome”.

NOTAS: Martínez dijo que la SS Trea Turner “posiblemente” podría pasar del primer puesto al puesto número 2 o 3 en la alineación. “Estamos ejecutando muchas alineaciones diferentes, diferentes números, hablando con un grupo de nuestra gente analítica. Honestamente, me gustaría que (CF Víctor) Robles esté en la parte superior de la alineación, incluso si es solo contra los lanzadores zurdos ". ... A los Nacionales les encantaría evitar el tipo de mal comienzo que lograron superar en 2019 (19-31), entonces, ¿cómo lo hacen? Martínez dijo que podría pedir a los jugadores de posición que jueguen siete, ocho o nueve entradas de los últimos 10 días de juegos de exhibición. "Quiero que estos muchachos estén listos para el 1 de mayo el 1 de abril", dijo. / AP