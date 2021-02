Justin Turner retornó con Dodgers

En el camino, el antesalista tenía dudas sobre si regresaría al equipo de su ciudad natal y se preguntó si su aparición sin máscara en el campo para celebrar el campeonato de la Serie Mundial de los Dodgers lo lastimaría.

Turner fue sacado del Juego 6 contra los Rays de Tampa Bay en la octava entrada en octubre pasado después de dar positivo por el coronavirus. Inicialmente no estaba en el campo cuando sus compañeros de equipo celebraron el primer título de Serie Mundial de la franquicia desde 1988.

En cambio, Turner fue confinado a una pequeña habitación en Globe Life Field en Texas, dolorido al ver los abrazos y chocar los cinco sin él. Major League Baseball dijo que violó los protocolos COVID-19 al regresar al campo, bajarse la máscara y posar para las fotos. Después de una investigación de MLB, Turner no fue disciplinado y emitió una disculpa.

“Fue extremadamente difícil. Experimenté casi todas las emociones que puedas tener ”, dijo el viernes en una llamada virtual desde el entrenamiento de primavera en Arizona. “Para mí, estar sentado en esa habitación y ver a los muchachos amontonarse, personalmente, sentí que era la tercera vez que tenía que sentarme y ver a un equipo celebrar ganar una Serie Mundial. Eso fue duro."

Turner y los Dodgers estuvieron en el lado perdedor de las apariciones en la Serie Mundial en 2017 y 2018, con Houston y Boston, respectivamente, de fiesta en el campo local de Los Ángeles.

“Todavía no he podido estar en el campo para el último out y celebrar un campeonato”, dijo Turner, “y eso es algo por lo que estoy decidido a presentarme y trabajar todos los días y tener esa experiencia al final de este año."

Turner inicialmente no estaba seguro de cómo lo afectaría su apariencia sin máscara en la agencia libre.

“Al entrar en el proceso, definitivamente fue un gran signo de interrogación y una gran incógnita en cuanto a cómo la gente iba a percibir eso y cómo la gente me perseguiría”, dijo. "Una vez que comencé a conversar, no solo con los Dodgers sino con otros equipos, y despejé el aire sobre esas cosas, todo comenzó a avanzar y ganar impulso".

Turner se convirtió en agente libre al final de la temporada pasada cuando expiró su contrato de cuatro años y 64 millones de dólares. Bateó .307 con cuatro jonrones y 23 carreras impulsadas en la temporada acortada por la pandemia y .293 (17 de 58) con tres jonrones y seis carreras impulsadas en la postemporada, incluido .320 con un par de jonrones solitarios en la Serie Mundial.

Turner, quien cumplió 36 años en noviembre, ha estado con los Dodgers desde 2014. Fue uno de los pocos agentes libres que aún no habían firmado hasta poco antes del comienzo del entrenamiento primaveral.

"Sentí que tomó una eternidad", dijo, y agregó que su objetivo principal era firmar con un equipo contendiente que pudiera ofrecerle la oportunidad de ganar otra Serie Mundial.

¿Qué tan cerca estuvo de firmar en otro lugar?

“Hubo ocasiones en las que pensé, 'Oh, hombre, esto no se ve bien, como si no estuviera seguro de lo que va a pasar'”, dijo.

Los fanáticos de los Dodgers no tuvieron reparos en hacerle saber a Turner que querían que regresara su veterano de barba roja. Vio sus comentarios en las redes sociales y los escuchó durante el ritual nocturno de pasear perros él y su esposa.

“Había gente caminando por las calles gritando: 'Tienes que volver a firmar. Tienes que volver '”, dijo Turner, cuya barba normalmente rebelde fue cuidadosamente recortada para el entrenamiento de primavera. “Por eso los amo tanto. Son los mejores fanáticos del béisbol ”.

Como la mayoría de los agentes libres, Turner se sintió halagado de ser cortejado por otros equipos interesados en sus servicios.

"Pero al final del día todo salió como se suponía", dijo, "y estoy de vuelta en azul de los Dodgers como se suponía que debía estar". / AP