Fernando Tatis Jr., Padres acuerdan contrato por 14 años

Miércoles 17| 10:29 pm





SAN DIEGO. Fernando Tatis Jr aceptó un contrato por 14 años que mantendrá al electrizante campocorto con los Padres de San Diego hasta los 35 años, según dos personas familiarizadas con la situación.

Los informes de The Athletic y otros indican que el contrato vale $ 340 millones. Las dos personas hablaron con The Associated Press bajo condición de anonimato el miércoles por la noche porque el acuerdo no había sido anunciado.

Tatis, de 22 años, se ha convertido en una superestrella en menos de dos temporadas completas con los Padres. Ayudó a San Diego a poner fin a una sequía de playoffs de 13 años en 2020 y a ganar una serie de comodines contra los Cardenales de San Luis antes de que los Padres fueran barridos por los rivales Dodgers de Los Ángeles en la Serie Divisional de la Liga Nacional.

Tatis es hijo del ex jugador de cuadro de Grandes Ligas con el mismo nombre y proviene de San Pedro de Macoris, República Dominicana, también conocido como la Cuna de los Torpederos.

Tatis se destaca por su estilo, sonrisa fácil, las rastas rubias que fluyen de debajo de su gorra, un uniforme ensuciado por su juego de carga dura y sus movimientos de baile en el dugout después de conectar jonrones.

Los Padres le dieron al toletero Manny Machado un contrato de $ 300 millones por 10 años antes de la temporada 2019. AP