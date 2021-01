Hand le añade fuerza al bullpen de Nacionales

beisbol grandes ligas

Martes 26| 5:51 pm





WASHINGTON. Brad Hand sabe que la velocidad de su recta disminuyó más de 2 mph en las últimas dos temporadas. Entonces, el nuevo relevista de los Washington Nationals está tratando de revertir esa tendencia.

“Me ayudó mucho saber que puedo lanzar a ese rango”, dijo Hand, cuya bola rápida promedió 91.4 mph el año pasado. “Obviamente, no quiero lanzar a ese rango, estoy tratando de recuperarlo, pero tenía que aprender a lanzar más, ¿sabes a qué me refiero?

El zurdo finalizó un contrato por un año y $ 10.5 millones con los Nacionales el martes, lo que le dio al equipo más fuerza y flexibilidad en la parte trasera de su bullpen.

El acuerdo incluye $ 6.5 millones en salario que se diferirán sin intereses. El dinero diferido vendrá en pagos de $ 1,5 millones con vencimiento el próximo 15 de enero, $ 3,5 millones con vencimiento el 15 de enero de 2023 y $ 1,5 millones con vencimiento el 15 de enero de 2024.

Incluso con su velocidad de bola rápida baja durante la temporada 2020 truncada por la pandemia para los Indios de Cleveland, Hand, de 30 años, lideró las mayores con 16 salvamentos y compiló una efectividad de 2.05, un promedio de bateo de los oponentes de .169, 29 ponches y cuatro bases por bolas. 22 entradas en 23 apariciones. No permitió un jonrón.

“Solo tenía que estar más bien. Como si no me estuviera saliendo con la mía (en el medio) del plato. Tenía que concentrarme realmente en la ubicación y asegurarme de llegar al lugar que quería ”, dijo Hand, quien explicó que alrededor del 80% de sus lanzamientos son rectas de cuatro costuras y que depende mucho de un control deslizante que desarrollado a finales de 2015. “Obviamente, cuando tienes la velocidad, puedes salirte con un poco más de plato y cosas así. ... Solo estaba lidiando con lo que tenía y trabajando en ello ".

Cleveland rechazó la opción de Hand de $ 10 millones después de la temporada pasada, lo que provocó una rescisión de $ 1 millón y lo convirtió en un agente libre elegible para firmar con cualquier club de Grandes Ligas.

Es tres veces All-Star, y ganó ese honor en 2017, 2018 y 2019 después de convertirse en relevista de tiempo completo. Tiene marca de 26-43 con 105 salvamentos y efectividad de 3.65 en 396 juegos en su carrera en 10 temporadas en las Grandes Ligas, incluidas 43 aperturas, para Cleveland, San Diego y Miami.

Se une a un bullpen profundo en Washington que ya incluía a Daniel Hudson, Will Harris y Tanner Rainey.

“Siempre estoy abierto a lanzar, sea cual sea la entrada. Pero estos dos últimos años he estado cerrando y me siento cómodo en ese papel ”, dijo Hand en una videoconferencia con periodistas. “Siempre me he acercado a ellos de la misma manera, ya sea el sexto, séptimo, octavo o noveno. Ese es el momento decisivo, cuando los titulares están fuera del juego. Nos lo están entregando para terminarlo ".

Desde que empató en último lugar en el Este de la Liga Nacional en 2020, Washington se propuso abordar varias necesidades evidentes, agregando a Hand, al abridor zurdo Jon Lester (pendiente de un examen físico), al jardinero de slugging Kyle Schwarber y al primera base Josh Bell.

Los Nacionales también trajeron de vuelta a su jugador con más tiempo en el cargo, Ryan Zimmerman, después de que se quedó fuera de 2020 debido a preocupaciones sobre el efecto del coronavirus en la salud de su familia. / AP