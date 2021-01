Los Mets se refuerzan con Lindor y Carrasco, traspasados por los Indios

beisbol grandes ligas

Viernes 8| 5:35 am





El torpedero estelar puertorriqueño Francisco Lindor y el abridor venezolano Carlos Carrasco ya son nuevos jugadores de los Mets de Nueva York después que cerrarse este jueves su traspaso con los Indios de Cleveland.



La llegada de Lindor significa que los Mets están listos para mantener al joven toletero puertorriqueño como un jugador clave en el futuro del equipo, por lo que también le ofrecerá una importante compensación económica.



El campocorto cuatro veces All-Star, y uno de los mejores jugadores del béisbol, se convierte en el gran fichaje que han logrado los Mets desde que el año pasado se hizo cargo del equipo de la Liga Nacional su nuevo dueño, Steven Cohen, tras comprar el equipo el 6 de noviembre a las familias Wilpon y Katz y comprometerse a aumentar el gasto.



Mientras tanto, los Indios, con problemas de liquidez y de cambio de nombre, reciben a los jugadores de cuadro el venezolano Andrés Giménez y al dominicano Amed Rosario, al derecho Josh Wolf y al jardinero Isaiah Greene.



Un traspaso que los Indios consideran puede también ayudarles a mantenerse como equipo ganador y en la lucha por el título de la Serie Mundial en lo que es la sequía más larga de una franquicia dentro del béisbol de las Grandes Ligas.



Sin embargo, al no tener el poder económico de los grandes que les permita competir en el próximo mercado libre del 2021, los Indios bajarán su nómina en 30 millones de dólares, pero pierden a dos de los jugadores más queridos y populares entre los aficionados.



El presidente de operaciones de los Indios, Chris Antonetti, admitió que lloró cuando tuvo que tomar la decisión, pero era lo correcto para el bien de ambas partes.



Por el contrario, los Mets consideran que la llegada de Lindor se convierte en el 'primer jonrón' que logran bajo el control de Cohen.



Uno de sus próximos movimientos importantes es firmar a Lindor con un contrato a largo plazo, algo que los Indios no pudieron hacer.



Lindor, de 27 años, puede afectar el juego con su bate, guante y piernas después de ser 2 veces ganador del Guante de Oro, tener .285 de promedio de bateo como profesional, además de 29 cuadrangulares, 86 carreras impulsadas y 21 robos de bases de promedio en sus 6 temporadas en las Grandes Ligas, todas con los Indios, que lo seleccionaron en el 2011.



Carrasco es una de las mejores historias de regreso a la actividad, tras superar la leucemia, para convertirse en uno de los titulares más firmes de la Liga Americana.



El serpentinero derecho de 33 años tiene una marca ganadora como profesional de 88-73 con una efectividad de 3.73.



Con una gran cantidad de lanzadores jóvenes, incluido el ganador del premio Cy Young, Shane Bieber, los Indios estaban en posición de mover a un jugador del calibre de Carrasco.



Cohen espera darle la vuelta a una franquicia de los Mets que no ha ganado una Serie Mundial desde 1986 y para eso ya contrató a Brodie Van Wagenen como gerente general.



Además, trajo de regreso al exgerente general Sandy Alderson como presidente del equipo y contrató a Jared Porter de Arizona como gerente general bajo Alderson.



Lindor tenía 6,481 millones de dólares en pago prorrateado de un salario de 17,5 millones el año pasado, y es elegible para la agencia libre después de la temporada 2021.



Carrasco tiene contrato por 12 millones de dólares en cada una de las próximas dos temporadas, parte de un acuerdo que incluye una opción de equipo de 14 millones para 2023 con una compra de tres millones.



La opción estaría garantizada si lanza en 170 entradas en 2022 y se encuentra saludable para la temporada 2023.



Desde la adquisición de Cohen, Nueva York ha retenido al lanzador Marcus Stroman por una oferta calificada de 18,9 millones de dólares, firmó al derecho Trevor May con un contrato de 2 años y 15,5 millones y firmó al receptor James McCann con un contrato de 4 años y 40,6 millones.



Los Mets también retuvieron al derecho lesionado Noah Syndergaard por 1 año y 9,7 millones de dólares. / EFE