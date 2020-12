Filis inician reestructuración en su gerencia con la llegada de Dave Dombrowski

CARACAS. Al menos en los dos últimos años el trabajo de la gerencia deportiva de los Filis de Filadelfia ha dejado demasiado que desear.

Entre 2012 y 2013, los cuáqueros iniciaron un proceso de reestructuración de la base que los llevó a la postemporada durante cinco temporadas seguidas, tiempo en el que asistieron a dos Series Mundiales llevando a la ciudad del Amor Fraterno el título de las Mayores de 2008.

Desde ese punto, 2012, en Filadelfia no han experimentado una campaña con más juegos ganados que perdidos, siendo su mejor marca en los torneos de 2012 y 2019 cuando jugaron para .500 (81-81).

Los resultados negativos hicieron evidente la necesidad de un golpe de timón desde las alturas de poder de los Filis, y un paso en una nueva dirección se ha dado hoy con la contratación del reputado Dave Dombrowski como su nuevo presidente para departamento de operaciones de béisbol.

Durante los últimos meses, la organización se dedicó a buscar a un reemplazo para el gerente general Matt Klentak, quien fue reasignado el 3 de octubre tras no lograr que los Filis llegaran a los playoffs ni tuvieran una campaña con récord ganador durante sus cinco años al mando.

Dombrowski no figuraba como candidato para el puesto tras decirle a The Athletic el mes pasado que no tenía intenciones de incorporarse a un equipo de Grandes Ligas y que en lugar de ello, pretendía enfocarse en llevar una franquicia de Grandes Ligas a la ciudad de Nashville.

Su currículo destaca por ser el gerente general al frente de los Marlins de Florida, campeones de la Serie Mundial 1997 y presidente de los Medias Rojas de Boston ganadores del Clásico de Otoño en 2018.

Al servicio de Tigres de Detroit fue el ejecutivo que trajo al elenco al slugger criollo Miguel Cabrera, y en la etapa.