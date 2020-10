Dodgers se aferró al respirador artificial y extendió a seis la serie

beisbol grandes ligas

Sábado 17| 2:28 am







Sabía que iba a ser una serie muy difícil, independientemente de la situación en la que te encuentres"

ARLINGTON. Un Will Smith superó a otro Will Smith para mantener viva la temporada de los Dodgers de Los Ángeles.

Un nombre común, un resultado especial para el receptor de los Dodgers.

Smith conectó un jonrón de tres carreras con luz verde ante el relevista de los Bravos de Atlanta con el mismo nombre, Corey Seager conectó dos jonrones y los Dodgers evitaron la eliminación con una victoria por 7-3 en el Juego 5 de la Serie de Campeonato de la Liga Nacional el viernes por la noche.

"Siempre apostaré por nuestro Will Smith", dijo el manager de los Dodges, Dave Roberts.

Smith conectó en el sexto contra - de todas las personas - Will Smith, el cuarto de seis lanzadores de los Bravos en su noche de bullpen que comenzó con un par de primeros en postemporada de AJ Minter.

“Para que él venga por nosotros en ese lugar. Estoy feliz de verlo expresarse ”, dijo el jardinero derecho de los Dodgers, Mookie Betts, sobre su compañero de equipo, quien rara vez muestra emoción, pero claramente estaba emocionado por su gran explosión.

Betts consiguió esa decisiva sexta apertura con un sencillo dentro del cuadro, y el Dodger de primer año y ex Jugador Más Valioso de la Liga Americana tuvo una atrapada en el jardín derecho que se convirtió en una doble matanza de final de entrada. Su problema hizo que una carrera de Atlanta saliera del tablero después de un desafío de repetición justo antes del primer jonrón de Seager.

"Estás hablando de cambios de impulso, esa es la jugada del año", dijo Roberts. "Pensé que no había forma de que él hiciera esa jugada".

El sexto juego es el sábado por la tarde, con una revancha de lanzadores del primer partido de la serie: el zurdo Max Fried para los Bravos y el derecho Walker Buehler para los Dodgers. Ambos permitieron una carrera en el Juego 1, que Atlanta ganó 5-1 después de un noveno de cuatro carreras. Atlanta busca ingresar a la Serie Mundial por primera vez desde 1999.

"Sabía que iba a ser una serie muy difícil, independientemente de la situación en la que te encuentres", dijo el mánager de los Bravos, Brian Snitker. “Me siento bien mañana con Max en el montículo. Me siento muy bien con él saliendo. Ojalá podamos anotar algunas carreras y apoyarlo y terminar con esto ".

Blake Treinen, el tercero de siete lanzadores de los Dodgers y el perdedor del Juego 1 en relevo, lanzó dos entradas perfectas para la victoria. El cerrador inconsistente Kenley Jansen ponchó al lado en una situación sin salvamento para terminarlo, lo que Roberts calificó como un punto culminante para él.

Betts tuvo una base robada después de su sexto sencillo inicial antes de un rodado fuerte con un out de Justin Turner que dejó a Betts atrapado en un resumen. Luego, los Bravos trajeron a su zurdo Will Smith para enfrentar al bateador zurdo Max Muncy, quien dio un boleto antes de que el receptor de los Dodgers llamado Will Smith conectara un lanzamiento de cuenta completa 404 pies entre el jardín izquierdo y central para una ventaja de 4-2.

“Hizo que el equipo se pusiera en marcha. esa energía rebota entre sí ”, dijo Smith.

Fue la primera vez desde al menos 1961 que un bateador pegó un jonrón a un lanzador con el mismo nombre en la temporada regular o en la postemporada, según Elias Sports Bureau.

Los Dodgers ampliaron su ventaja en el séptimo cuando Chris Taylor conectó un doble de dos outs y anotó con un sencillo de Betts antes de que Seager golpeara una pelota en el bullpen de Los Ángeles en el centro derecho.

Los cuatro jonrones y 10 carreras impulsadas de Seager ya han empatado récords de la NLCS, con al menos un juego más para que jueguen los Dodgers, dos si quieren tener la oportunidad de llegar a la Serie Mundial por tercera vez en cuatro años. Los cuatro jonrones ya son un récord para un campocorto en cualquier serie de postemporada.

"Simplemente haciendo buenos swings en los lanzamientos y todo es como un clic", dijo Seager.

Taylor se torció un tobillo en el jardín izquierdo durante la octava entrada, pero permaneció en el juego. El mánager Dave Roberts dijo que Taylor recibiría tratamiento y pruebas antes del Juego 6.

Minter ponchó a siete de los 10 bateadores que enfrentó como el primer lanzador en la historia de la MLB cuya primera apertura fue en un juego de postemporada. El jugador de Grandes Ligas de cuarto año se convirtió en el primer lanzador, abridor o relevista, con siete ponches en tres entradas o menos en un juego de postemporada. Ya había igualado el récord de su carrera antes de ponchar al lado, todos en terceros strikes, en el tercero antes de irse con una ventaja de 2-0.

Después de que Marcell Ozuna y Travis d'Arnaud tuvieran sencillos consecutivos para iniciar el tercero para Atlanta, hubo un out cuando Dansby Swanson conectó un trazador de líneas que se hundía a la derecha. Betts hizo una atrapada corriendo, con su guante rozando el suelo antes de que su lanzamiento a casa llegara tarde. Pero los Dodgers desafiaron a Ozuna que dejó la tercera base temprano, y se convirtió en el tercer out de los Bravos en lugar de su tercera carrera.

“Pudimos detenernos”, dijo Betts. “Ayer no pudimos detener la hemorragia. Hoy pudimos detenernos allí mismo y presionarlos ”.

Los árbitros y el equipo de repetición fuera del sitio necesitaron casi dos minutos para tomar su decisión, pero los fildeadores de los Dodgers, e incluso los corredores de los Bravos, ya habían abandonado el campo después de ver la jugada en el gran tablero de video.

"No siempre es en el lado ofensivo donde se obtiene la chispa", dijo Seager. "Una gran jugada en un gran momento te da algo de energía".

Inmediatamente después de eso, el jonrón inicial de Seager al centro directo en la cuarta entrada redujo el déficit de los Dodgers a 2-1.

El jardinero central novato Cristian Pache hizo un intento de salto en la pared, pero la pelota se fue justo detrás de su guante extendido. Pero Pache cronometró las cosas en el octavo, robándole a Muncy un jonrón con una jugada casi idéntica.

Los Bravos anotaron en ambas entradas ante el abridor de Los Ángeles, Dustin May. Freddie Freeman conectó un doble, fue a tercera y anotó con un elevado de sacrificio de d'Arnaud en el primero, y Pache tuvo un sencillo productor en el segundo. D'Arnaud agregó un rodado RBI en el octavo.

REGRESO DEL RECEPTOR

Smith se convirtió en el tercer receptor en la historia de la franquicia de los Dodgers en conectar un jonrón de ventaja en la postemporada. El último fue Steve Yeager en el Juego 5 de la Serie Mundial de 1981 de Ron Guidry de los Yankees de Nueva York. El otro fue Roy Campanella, que lo hizo dos veces: en el Juego 3 de la Serie Mundial de 1953 y el Juego 3 de la Serie Mundial de 1955.

PRIMER REMOLQUE

Pache, de 21 años, que ha jugado solo dos partidos de temporada regular en las Grandes Ligas, tiene una carrera impulsada en cada una de sus cuatro aperturas en la Serie de Campeonato de la Liga Nacional. Se convirtió en titular después de la lesión en el oblicuo izquierdo del jardinero Adam Duvall en el primer partido de la serie.

MUCHO ALIVIO

Minter no había comenzado un juego desde su temporada junior en Texas A&M en 2015, el mismo año en que Atlanta lo seleccionó en la segunda ronda. Había hecho 144 apariciones como relevista (139 temporada regular, cinco juegos de playoffs) las últimas cuatro temporadas para los Bravos, junto con 77 juegos de ligas menores, antes de su primera apertura profesional. / AP