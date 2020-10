VIDEOS: Bravos sacó el poder con jonrones de Freeman y Riley

beisbol grandes ligas

REDACCIÓN MERIDIANO | @meridianoonline

La serie entre Bravos de Atlanta y Dodgers de Los Ángeles empezó digna de dos equipos grandes, que vienen invictos en la postemporada: con paridad y con una estrategia milimétrica.

Hasta el cierre del octavo inning, el encuentro estuvo marcado por un duelo de pitcheo y para ese momento la pizarra estaba 1-1.

Atlanta inauguró el marcador en el Globe Life Field, estadio hogar de Rangers de Texas y que sirve de burbuja, gracias a un jonrón en el primer inning de Freddie Freeman contra Walker Buehler. Los Ángeles empató las acciones en la clausura del quinto episodio gracias al tablazo fuera del parque de Enrique Hernández.

Hubo un duelo monticular entre el siniestro Buehler y el también zurdo de Bravos de Atlanta Max Fried. El lanzador de Los Ángeles laboró por espacio de cinco actos en los que toleró una anotación y tres hits, ponchando a siete rivales y otorgando cinco bases por bolas. Su homólogo del conjunto de Georgia laboró por espacio de seis entradas, con cuatro imparables recibidos, nueve contrincantes pasados por las armas y una carrera permitida.

Bravos se fue arriba 2-1 en la parte alta del inning nueve gracias a que Austin Riley -como noveno bate- sacó la pelota del parque por todo el jardín izquierdo frente al derecho Blake Treinen. En esa misma oportunidad ofensiva, el venezolano Ronald Acuña Jr. conectó un doble. El dominicano Marcell Ozuna lo llevó al plato con hit a la pradera derecha para el 3-1.

Ozzie Albies conectó un jonrón de dos carreras para aumentar la ventaja 5-1. Así quedó el compromiso que le permite a Atlanta mantener su invicto a 6-0 en la actual postemporada y propinarle a Los Ángeles su primera caída en dicha instancia con 5-1.

