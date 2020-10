Jesús Guzmán tiene su favorito en la postemporada de MLB

beisbol grandes ligas

Pablo Alejandro Rondón| @PablinhooAlee

CARACAS. El experimentado pelotero Jesús Guzmán indicó este martes a través de sus redes sociales que su favorito para conquistar la Serie Mundial de la presente campaña es Astros de Houston y argumentó las ganas de dejar atrás las polémicas y el hambre para vencer de los siderales.

Sobre la postemporada, uno de los más insignes integrantes de Leones del Caracas indicó que ve “complicada cada una de las series (…) Ninguno la tiene fácil, pero me gustaría que ganaran los Astros y no soy fanático de ellos”, dijo “Chucho”, quien reveló que la novena que sigue en MLB también está en la pelea por el título, sin decir cuál era.

Y cuando le cuestionaron por expresar su opinión, el nativo del estado Sucre fue contundente. “Tienen talento de sobra, ¿cometieron un craso error? Si, y mentalmente están por el piso y ese sentimiento lo pueden agarrar como impulso”, aseguró el jugador de 36 años, dueño del récord en carreras impulsadas de una zafra en la LVBP con 67 remolques.

También salió a la defensa de su coterráneo, José Altuve, a quien le deseo que “le vaya bien, porque muchos jueces de redes sociales ‘venezolanos’ le cayeron encima como que nunca han cometido un error”.

Nuevamente, apeló al talento de la novena campeona de la Liga Americana en 2019 para decir que tienen posibilidades de aspirar del título en todo el béisbol en esta oportunidad. “Siempre he dicho que no estoy de acuerdo con lo que hicieron, pero si me gustaría que ganaran este año”.

Guzmán jugó con Houston en su última campaña en las mayores, en 2014. Allí, dio 31 imparables en 165 veces al bate, con dos cuadrangulares y nueve impulsadas.

En total, pegó 25 estacazos y trajo 136 carreras en cinco años de servicio en la gran carpa, con 249 incogibles, todo en 403 compromisos, repartidos en tres organizaciones.