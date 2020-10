Marlins sacó sus escamas de postemporada y avanzó a las series divisionales

Pablo Alejandro Rondón| @PablinhooAlee

CARACAS. Si Marlins de Miami llega a octubre no cree en nadie, así nadie crea en ese equipo y luego de ser una de las novenas que dio la sorpresa en clasificar a la actual postemporada de Grandes Ligas ahora pegó un golpe sobre la mesa este viernes, al avanzar a las series divisionales luego de vencer 2-0 a Cachorros de Chicago, y barrer en la punga de comodines.

El pitcheo, algo cuestionado por los analistas en torno a los “peces” (4.86 de efectividad colectiva en la ronda regular), volvió a una de las peores ofensivas del campeonato (.220 de average), y su bateo volvió a ser oportuno. Luego de un recital entre el dominicano Sixto Sánchez, abridor de los floridanos, y Yu Darvish, de los oseznos, quienes llegaron al séptimo inning con el 0-0 en el marcador, la visita se activó.

Garrett Cooper, jugador que había dado seis bambinazos en la campaña y tenía 21 de por vida en cuatro zafras, desapareció con dos outs la pelota frente a los envíos del japonés entre el jardín izquierdo y central del histórico parque, vacío en esta ocasión. Pero de haber entrado los aficionados, no hubiesen podido creer que nuevamente Marlins aparecería en su camino hacia la Serie Mundial.

