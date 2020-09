Luke Voit le dio triunfo a Yanquis de manera histórica

NUEVA YORK. El primer elevado de sacrificio en el primer lanzamiento en la historia de las Grandes Ligas puso a los Yanquis de Nueva York nuevamente en una posición dominante para un puesto en los playoffs con poco más de dos semanas en la temporada regular.

Sí, así es, Luke Voit apagó la décima entrada con un elevado de sacrificio que puso fin al juego .

“Es 2020, hombre. Las cosas son raras y tienes que aprovechar las oportunidades que tienes ”, dijo Voit luego de que los Yankees vencieron a Baltimore 2-1 el sábado para extender su racha ganadora a cuatro.

Agradezca la regla de este año que pide entradas adicionales para comenzar con un corredor en segunda base. DJ LeMahieu, quien hizo el último out de Nueva York en el noveno, fue a segunda y avanzó cuando Hunter Harvey (0-2) rebotó su primer lanzamiento en el guante del receptor Pedro Severino al backstop.

Voit, bateando en sombras que se extendían hasta justo enfrente del montículo, trabajó la cuenta a 2-2, cometió una falta en tres lanzamientos y conectó una bola rápida de 99 mph al jardín central. Cedric Mullins hizo un agarre de revés a 335 pies del plato y no se molestó en lanzar mientras LeMahieu trotaba a casa tranquilamente.

Voit, uno de los líderes de las Grandes Ligas con 37 carreras impulsadas, está acostumbrado a la regla del corredor de entrada extra.

“Jugando en las menores durante cuatro años, tenemos eso mismo”, dijo.

