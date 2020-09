VIDEO: Odor sonó tabla decisiva en triunfo de Rangers

Pablo Alejandro Rondón| @PablinhoAle3110

CARACAS. Rougned Odor disparó su quinto cuadrangular del 2020 y encabezó el primer triunfo de Rangers de Texas, en una doble cartelera este sábado contra Atléticos de Oakland 5-2. Con el batazo, el camarero venezolano trajo tres carreras, decisivas en la diferencia del choque.

En el propio primer inning, la ofensiva de los “vigilantes” explotó en el Global Life Park, y el criollo consiguió dos corredores en base, para disparar violenta línea hacia las gradas del jardín derecho, luego de pescar un envío a 85 millas por hora del abridor californiano Daulton Jeffries.

