Miguel Cabrera robó una base por primera vez en un buen tiempo

Pablo Alejandro Rondón |@PablinhooAlee

CARACAS. En una nueva derrota de Tigres de Detroit, que se aleja de la clasificación a la postemporada de la MLB, Miguel Cabrera sigue con su campaña para romper marcas en el terreno de juego. El aragüeño anotó una nueva carrera y se robó su primera base desde 2015, en caída frente a Medias Blancas 4-3.

Desde abril de ese año, el toletero bengalí no estafaba una almohadilla, y lo hizo en esta oportunidad para llegar a 39 en su carrera, mientras que con su pisada del home, llegó a 1451 de por vida y quedó a dos de Bob Kelly Abreu, como el máximo anotador venezolano en las mayores.

