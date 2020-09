Salvador Pérez ya tendría fecha de regreso a los diamantes

Pablo Alejandro Rondón| @PablinhoAle3110

CARACAS. Con una racha adversa y en la búsqueda de un “salvador”, Reales de Kansas City podría reactivar al líder de su plantilla este fin de semana, al ver el progreso en la recuperación del receptor venezolano Salvador Pérez, tras las prácticas del domingo en el campamento alternativo.

Según el manager Mike Matheny, en reporte del periodista Jeffrey Flanagan de MLB.com, el toletero criollo tomó turnos en una sesión de bateo durante la jornada dominical, todo tras ir en camino de superar la visión borrosa en su ojo izquierdo.

La esperanza de la novena de la Liga Americana es que pueda jugar luego de superar la estancia en la lista de lesionados de diez días, debido al rendimiento que han tenido y que los ubica en el sotano de la División Central. Ya acumula cerca de tres semanas sin disputar un choque debido a una partícula que lo afecta en su visión.

Está en medio de su tercera campaña, de nueve en las mayores, con .300 puntos o más a la ofensiva (.307). Las otras dos se dieron en sus dos primeros años en MLB (2011 y 2012).

