Huncal: Venezuela es un semillero de jugadores a pesar de la crisis

Venezuela ha dado al mundo grandes peloteros de las Grandes Ligas como Luis Aparicio, Andrés Galarraga y Omar Vizquel, entre muchos otros y de varias generaciones. Pero ser Agente Certificado por la MLBPA (o Asociación de Jugadores de las Grandes Ligas en su traducción al español) conlleva una serie de requisitos, años de preparación y pasar estrictas pruebas.

Actualmente, hay aproximadamente 15 venezolanos certificados y Fernando Huncal, abogado nacido en Ciudad Bolívar y graduado de la Universidad Católica Andrés Bello, es de los más jóvenes que ha logrado esta certificación (aprobada en julio de 2019), luego de acumular en su haber un master en gerencia y derecho deportivo en el Instituto Superior de Derecho y Economía de la ciudad de Barcelona, España (ISDE), además de la pasión y el conocimiento por los deportes en general, que profesa desde su niñez.

Esto lo condiciona, no sólo para descubrir y poder encumbrar nuevas promesas del béisbol hacia una carrera internacional de grande liga, sino que su actual labor conlleva otras aristas: “Nuestra misión abarca más de lo que la gente puede pensar, no sólo se trata de buscar los mejores contratos y beneficios para los jugadores, hay que estudiar lo que le conviene al cliente en cada etapa de su carrera y eso comprende no solo la parte laboral, sino también que lleven una acertada gestión de sus finanzas personales y que tengan una preparación integral, no sólo en el terreno de juego. En el deporte, en cualquier contrato de un jugador que tengas que discutir definitivamente está involucrada mi carrera de abogado, constantemente están reformando normativas y por eso hay que estar en constante estudio y aprendizaje de las mismas”.

-¿Qué aporte considera que puede dar con su oficio para construir país en estos tiempos de crisis generalizada?

-Hay muchísimas cosas que debemos aportar a este gran país que atraviesa por momentos difíciles en todos los niveles, pero una inyección de educación integral, recuperación de valores de familia y respeto de derechos humanos, son la clave para renacer como sociedad. Creo que lo más importante es hacerle ver al venezolano que la educación integral debe ser la clave para salir de la crisis y eso es lo que quiero transmitir a los jugadores con los que me toque trabajar, independientemente de sus destrezas físicas.

-¿Hay algún agente profesional certificado, que le haya servido de inspiración para dedicarse a este ámbito?

-Para mí, Scott Boras es la referencia de los agentes en el negocio del béisbol, ha sido uno de los más exitosos y seguro se puede aprender mucho de él. En mi caso particular, tengo un agente que conozco desde la infancia y es venezolano, se llama Yasser Méndez, quien me ha dado muchos consejos y conversaciones interesantes sobre su experiencia en este negocio; lo que se agradece enormemente cuando se está empezando en cualquier actividad profesional.

-Detrás de un gran jugador… ¿hay de verdad gran agente deportivo?

-El agente deportivo debe tener como objetivo el éxito total en la carrera de un jugador, debe asesorarlo en conseguir los mejores contratos laborables, lo que no significa que siempre sean los más lucrativos. Debe asesorarlo con un equipo multidisciplinario: asesores financieros, psicólogos, nutricionistas, toda una cantidad de personas que suplementen la tarea del agente; por lo que sin duda que el agente deportivo es un complemento para la estabilidad de la carrera profesional del jugador.

-¿Considera qué en la actualidad, Venezuela sigue siendo una plaza importante para los cazatalentos de promesas del béisbol?

-Totalmente, Venezuela históricamente ha sido un semillero importantísimo a nivel mundial de jugadores profesionales pata el béisbol, a pesar de la situación de crisis que vive la nación y de las dificultades operacionales que se presentan para el desarrollo de jugadores amateurs. En ese sentido el atleta venezolano es de alta importancia para las grandes ligas, conoce el juego de una manera particular y lo vive intensamente, aparte del talento innato que posea cada uno.

Fernando Huncal tiene como norte hacer del pelotero venezolano específicamente: “un ser humano integral, que aparte de jugar béisbol, pueda ser un buen ciudadano, que tenga una educación y formación integral. Me gustaría que la mayoría de los jugadores que represento, sean jugadores profesionales y al mismo tiempo tener una formación académica para que cuando le llegue el momento de retirarse del deporte, puedan seguir desarrollando su vida profesional en otras áreas”. | PRENSA LUIS UGUETO.