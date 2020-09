VÍDEOS: José Altuve quedó a pata 'e mingo de los 1600 hits

Pablo Alejandro Rondón| @PablinhoAle3110

CARACAS. Aunque este martes Rangers de Texas ganó y bien Elvis Andrus pudo haber sido la diferencia con su primer cuadrangular de la campaña, le tocó el titular a José Altuve por haber triplicado en cinco intentos y quedar a un solo hit de los 1600 en MLB. Astros de Houston cayó en entradas extras 6-5.

El oriundo de Puerto Cabello llegó al juego con 1596 indiscutibles en su cuenta de diez campañas en las mayores, quizá le tomaría esta semana alcanzar un nuevo hito en su carrera, pero quiso resolver todo temprano y chocó tres sencillos en la faena. Anotó dos carreras, insuficientes para triunfar.

Jose Altuve is 3-3 tonight. Here is hit 3. pic.twitter.com/rQrwsZzjwM