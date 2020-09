VÍDEO Y FOTO: Chapman provocó una riña en victoria de Yanquis

NUEVA YORK. Aroldis Chapman lanzó una recta cerca de la cabeza de un rival, lo cual provocó un conato de riña, antes de apuntarse su primer rescate de la campaña, en el triunfo que los Yanquis de Nueva York consiguieron el martes por 5-3 sobre los Rays de Tampa Bay.

Los Yanquis cortaron una racha de seis derrotas consecutivas ante Tampa Bay, en un duelo en que los ánimos se calentaron.

Con dos outs en la novena entrada, Chapman se dispuso a enfrentar al emergente Michael Brosseau. De inmediato, el cubano le lanzó una recta a 101 mph, que le pasó rozando la cabeza.

Los umpires debieron conversar antes de emitir advertencias a las dos cuevas. El episodio ilustró la creciente rivalidad entre ambos equipos, en la que Tampa Bay ha sacado la mejor parte durante esta campaña.

Los Rays tienen un récord de 7-2 ante los Yanquis. Tampa Bay lidera la División Este de la Liga Americana, con una ventaja de tres juegos y medio respecto de Nueva York.

Chapman terminó ponchando a Brosseau, para el último out. El bateador comenzó a avanzar hacia el dugout de los visitantes, pero se dio la vuelta y comenzó a discutir con alguien de los Yanquis.

Se vaciaron las cuevas y los bullpens. Los peloteros corrieron hacia el plato, pero la mayoría guardó el distanciamiento social, antes de retirarse a sus respectivos vestuarios.

Yankees and Rays benches clear after Chapman threw at Mike Brosseau's head 😳



(via @FoxSportsFL)pic.twitter.com/JyRdG4duT3