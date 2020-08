Franklin Barreto pasó a Angelinos en cambio por Tommy La Stella

Pablo Alejandro Rondón | @PablinhoAle3110

CARACAS. Una de las piezas codiciadas para ser cambiada en estos últimos días de apertura que tiene el mercado de Grandes Ligas era el infield Tommy La Stella, quien jugaba para Angelinos de Los Ángeles y ahora pasará a Atléticos de Oakland, por el venezolano Franklin Barreto, según reportó este viernes el periodista Ken Rosenthal, de FOX Sports y The Athletic y varios medios norteamericanos que después se hicieron eco de ello.

El utility criollo debutó y participó en su corta trayectoria en las mayores con los ‘elefantes verdes’, desde que llegó a la organización a mediados de la década en aquella sonada transacción con Azulejos de Toronto por Josh Donaldson. En cuatro años, solo pudo tomar 211 turnos y disparar nueve cuadrangulares, con 31 anotadas y 27 impulsadas.

Angels acquiring Franklin Barreto from Athletics for Tommy La Stella, sources tell The Athletic.

Infielder Tommy LaStella has been traded to the Oakland A's and utilityman Franklin Barreto is headed back to the Los Angeles Angels, sources confirm to ESPN. @Ken_Rosenthal was on the deal.