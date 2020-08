VIDEO: Contundente protesta de Marlins y Mets por el racismo

beisbol grandes ligas

Jueves 27| 11:03 pm





JUAN SALVADOR MUÑOZ | @juansa11baloncesto

Los siete disparos que recibió Jacob Blake, ciudadano afroamericano, por parte de la policía en el estado de Wisconsin el pasado domingo 23 de agosto al intentar entrar en un automóvil donde estaban sus tres hijos, ha generado una serie de reacciones en el suelo estadounidense, especialmente en el mundo deportivo, y la más reciente fue la forma en que Marlins de Miami y Mets de Nueva York decidieron dar a conocer que no realizaron el juego de este jueves 27 de agosto.

Ambos equipos saltaron uniformados al terreno y realizaron los actos protocolares previo al inicio del compromiso y cuando Lewis Brinson se dirigió al homeplate (de Miami), en vez de armarse para batear, sacó de su bolsillo una camisa de color negro con el mensaje "Black Lives Matter". Acto seguido, ambos equipos se retiraron del campo.

Justo en los actos ceremoniales, se rindió un minuto de silencio por las víctimas de violencia y discriminación racial.

El choque entre Marlins vs Mets fue uno de los siete suspendidos como medida de apoyo a Jacob Blake, conjuntamente con el Mellizos vs Tigres, Orioles vs Rayas, Atléticos vs Rangers, Filis vs Nacionales, Medias Rojas vs Azulejos y Rockies vs Cascabeles.

VEA EL VIDEO: