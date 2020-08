Cervelli sufre séptima conmoción cerebral

beisbol grandes ligas

Jueves 27| 9:12 am





Los Marlins de Miami le diagnosticaron a Francisco Cervelli una conmoción cerebral el sábado. Ahora el receptor se dirige a la lista de lesionados por siete días. La conmoción cerebral es la séptima que sufre Cervelli desde 2011.

"Desafortunadamente Francisco (Cervelli), ha tenido un poco de historia con conmociones cerebrales", dijo Mattingly el pasado sábado. “Él lo supo de inmediato. Me siento mal por él. Se disculpó de inmediato cuando dijo que no podía hacerlo. No sé qué esperar de esto solo porque ha tenido varias conmociones cerebrales en el pasado. No sé a dónde va esto. Me siento mal por él y obviamente nos duele. Duele a nuestro cuerpo de lanzadores".

Repunte. La lesión de Cervelli obligó a su compañero receptor Jorge Alfaro a trabajar en las últimas cinco entradas después de que ya atrapó las siete entradas del Juego 1 en Nationals Park. Alfaro, quien hizo su debut de temporada el viernes contra Washington (10-14) luego de perderse el inicio de la temporada regular recuperado de Covid-19, se fue de 1 de 5 con una carrera y un ponche en los dos juegos, atrapando 12 entradas.

Chad Wallach y Brian Navarreto son los únicos otros receptores en la lista de 40 hombres de Miami, y Wallach ha estado en la lista de lesionados de 10 días desde el 4 de agosto por razones no reveladas. El domingo, los Marlins colocaron oficialmente a Cervelli en la lista de lesionados y activaron a Navarreto.

Experiencia. Cervelli, quien se unió a Miami como agente libre en la temporada baja, se ha convertido rápidamente en un engranaje crítico en el sorprendente comienzo de 2020 de los Marlins. Mientras Alfaro fue marginado por el coronavirus, Cervelli emergió como el receptor de todos los días y se ganó el aplauso de Mattingly por su papel dirigiendo al joven cuerpo de lanzadores de Miami, que también fue significativamente escaso debido al brote de Covid del equipo.

Después de su sexta conmoción cerebral el año pasado, Cervelli dijo que quería dejar de ser receptor. Antes de que el personal médico de Miami lo autorizara y se retirara para unirse a los Marlins. / MLB