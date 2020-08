FOTOS: Cerveceros se solidarizó con Bucks por la violencia social

En un acto de solidaridad con Bucks de Milwaukee de la NBA, los jugadores de Cerveceros de Milwaukee y Rojos de Cincinnati decidieron no saltar al terreno el miércoles para el juego que tenían pautado en Miller Park.

Los jugadores de Cerveceros tomaron la decisión la tarde del miércoles, unas tres horas antes del inicio del cotejo, y cerca de una hora después de que Bucks se rehusaran a saltar al tabloncillo para el Juego 5 de su serie de postemporada contra el Magic, en respuesta al incidente en el que Jacob Blake fue baleado por un oficial de policía en Kenosha, Wisconsin.

Ambos equipos de Milwaukee habían estado hablando en días recientes luego de que Blake, un hombre negro de 29 años, fue baleado múltiples veces en la espalda por un policía en Kenosha la noche del domingo. Blake sobrevivió a los disparos, pero está paralizado de la cintura hacia abajo, y el incidente desató una serie de protestas al sureste de Wisconsin.

El miércoles, las palabras de los jugadores se tradujeron en acciones. El Wall Street Journal fue el primero en reportar que Cerveceros decidió no jugar, y que Rojos no quiso aceptar que les adjudicasen una victoria por forfait.

Cerveceros publicó un comunicado hecho en conjunto por jugadores de ambos equipos:

“Los jugadores de Cerveceros y Rojos hemos decidido no jugar el juego de béisbol de esta noche. Con nuestra comunidad y nuestra nación pasando por un momento tan doloroso, queremos llevar la atención a los asuntos realmente importantes, especialmente la injusticia racial y la opresión sistemática”. | MLB.COM

FOTOS:

VEA EL COMUNICADO DE CERVECEROS:

A statement from the Milwaukee Brewers: pic.twitter.com/X9etvO3zIp

VEA EL COMUNICADO DE ROJOS:

From the players of the Milwaukee Brewers and the Cincinnati Reds: pic.twitter.com/qkhH4AmBKm