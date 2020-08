VIDEO Y FOTO: Bucks alza la voz contra la discriminación

JUAN SALVADOR MUÑOZ | @juansa11baloncesto

Denigrar y discriminar a una persona, especialmente en pleno siglo XXI, por su color de piel es increíble que ocurra. La historia -a lo largo de los años- ha dado muestra de luchas contra esta situación, como por ejemplo Martin Luther King, Nelson Mandela o Rosa Parks son ejemplo de ello.

El pasado domingo 23 de agosto, los policías abusaron de su poder frente al ciudadano Jacob Blake al dispararle siete veces. El joven de 29 años fue operado el martes por la tarde, pero corre el riesgo de quedar paralítico.

Todo se suscitó cuando los oficiales del estado de Wisconsin, en Kenosha, le disparó a quemarropa cuando intentó entrar una camioneta en el cual estaban sus hijos de 3, 5 y 8 años.

Por esta situación, el equipo de la NBA Bucks de Milwaukee (cuya sede es en el estado de Wisconsin) decidió no saltar a la cancha en el quinto juego de la serie contra Orlando Magic (que lidera 3-1) este miércoles en la burbuja de la NBA, en Orlando. Además, los equipos por redes sociales apoyaron la medida.

Una de las voces que se alzó fue la de LeBron James, de Lakers de Los Ángeles, quien en su cuenta twitter escribió: "demandamos cambio. Enfermo de eso".

La NBA anunció que la jornada de este miércoles (Bucks vs Magic, Rockets vs Thunder y Lakers vs Trail Blazers) se pospuso y luego será reprogramada.

Justamente, con la reanudación de la NBA, los jugadores usaron el lema "Black Lives Matters" después del asesinato, por abuso policial, de George Floyd.

The NBA and the NBPA today announced that in light of the Milwaukee Bucks’ decision to not take the floor today for Game 5 against the Orlando Magic, today’s three games – MIL-ORL, HOU-OKC and LAL-POR have been postponed. Game 5 of each series will be rescheduled.