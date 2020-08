Medias Blancas es el segundo equipo con más no hitters en MLB

PABLO ALEJANDRO RONDÓN| @PablinhoAle3110

CARACAS. La obra maestra de este martes hecha por Lucas Giolito, tiene mucha historia para Medias Blancas de Chicago. El derecho californiano se convirtió en el primer lanzador de la novena en conseguir un no hitter con más de diez ponches en su actuación y ascendió a su organización a la segunda que mayor cantidad de hazañas de este tipo acumula en Las Mayores.

Sí, los ‘patiblancos’ superaron en el segundo lugar de la tabla general a Medias Rojas de Boston con su encuentro 19 sin permitir imparables a los rivales, por 18 de los ‘patirrojos’. El líder en el renglón sigue siendo Dodgers de Los Ángeles, que posee 26.

Es el primero de la campaña y el primero para el iniciador de 26 años, luego de pisar la mitad de temporada 2020, justo cuando faltaba una semana para cumplirse un año del que había sido el último, el de Justin Verlander en la zafra anterior en un choque entre Astros de Houston y Azulejos de Toronto.

Lucas Giolito got 30 swings & misses tonight in his no-hitter.



That's the most swings & misses by any White Sox pitcher in a game in the pitch-tracking era (since 2008).



Prior record was Chris Sale, with 29 on Aug. 16, 2015 against the Cubs.