VÍDEO: Recital de ponches de Yu Darvish dan triunfo a Cachorros

beisbol grandes ligas

Domingo 23| 10:16 pm





CHICAGO. El abridor japonés Yu Darvish retiró a 10 por la vía de ponche y en siete episodios se acreditó este domingo la victoria de los Cachorros de Chicago por 2-1 sobre los Medias Blancas.

Since last season's All-Star Break, Yu Darvish has 162 K and only 13 BB in 118 2/3 IP. pic.twitter.com/hPjAb827kC — MLB Stats (@MLBStats) August 23, 2020

Darvish (5-1) estuvo siete entradas en la lomita, y en camino a acreditarse la victoria permitió seis imparables, 'jonrón' y carrera, dio una base y ponchó a 10 bateadores. / EFE

Venezolanos: Willson Contreras se fue de 3-0, como quinto bate y designado.

How nasty can Yu get? 🔥 pic.twitter.com/ejaL3NmA8I — Chicago Cubs (@Cubs) August 23, 2020