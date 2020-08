Ronald Acuña empezará a hacer swing este sábado

PABLO ALEJANDRO RONDÓN| @PablinhoAle3110

CARACAS. Ya el camino a la recuperación de Ronald Acuña es claro, pues el mánager de Bravos de Atlanta Brian Snitker indicó que este sábado tomará una práctica de bateo para evaluar cómo está su muñeca izquierda y su swing.

El dirigente dio a conocer la noticia a los periodistas, previo al encuentro de este viernes por la noche contra Filis de Filadelfia en el SunTrust Park. Uno de los comunicadores era Mark Bowman, de MLB.com, quien reprodujo de las declaraciones del estratega que la parte afectada del “Abusador” se encuentra “mejor”, pero hasta no verlo tomar el bate e impactar las esféricas, no podrán abundar en su recuperación.

Acuña, quien no fue inscrito en lista de lesionados y no ve acción desde el 10 de agosto, puede ser reactivado en cualquier momento. Luego de un inicio flojo, el nativo de La Guaira había subido a cuatro cuadrangulares, nueve remolcadas y 26 extrabases sus registros hasta lastimarse.

Busca los 80 estacazos en MLB y 180 impulsadas. Le faltan nueve vuelacercas y seis empujadas respectivamente.

Snitker said Acuña's wrist is feeling better, but they won't really know until attempts to start swinging a bat again tomorrow. The hope is Albies' wrist will also be better after he did not swing a bat the past three days.