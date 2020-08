Keibert Ruíz: "Estaba enfocado en dar una buena conexión"

beisbol grandes ligas

Isaac Rengifo Carrero

El receptor criollo Keibert Ruíz debutó de la mejor forma dentro de la Gran Carpa con el uniforme de los Dodgers de Los Ángeles. En su primer turno con el madero la sacó con dirección a las gradas y colocó su nombre en una selecta lista de peloteros venezolanos con cuadrangulares en su primer turno.

Durante el Noticiero Meridiano con los periodistas Guillermo Arcay y Junior Cordero el prospecto ubicado en el tercer lugar del top cinco del equipo de la ciudad de Los Ángeles, dijo estar contento luego de ver acción en el terreno.

“Todo se me vino a la mente, llamé a mis padres. Fue un momento muy bonito” expresó tras ser preguntado cómo se sentía. “Esa noche no podía dormir, no me daba hambre”.

Aclaró que el mandamás Dave Roberts no le ha comunicado todavía el plan y rol dentro del terreno “No me han dicho nada, me mantendrá con calma y dar lo mejor de mí”.

Señaló que “fue un sueño” pisar el campo y más en el momento de su primera conexión en Las Mayores. “Estaba enfocado a dar un buen contacto” frente a los lanzamientos del pítcher colombiano Julio Teherán de los Angelinos de Los Ángeles.

Con el bambinazo se apuntó en la lista de beisbolistas criollos en conectar un vuelacercas en su primer turno en el mejor beisbol del mundo junto con Álex Cabrera, Willson Contreras y Gerardo Parra.

El conjunto de los Dodgers de Los Ángeles está llamado a ser uno de los conjuntos con mayor favoritismo en conquistar la Serie Mundial de la temporada 2020. Por último, tras ser preguntado sí vería acción en la zafra de la pelota venezolana respondió que no estaría con los Leones del Caracas.